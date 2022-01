I MEDIA EUROPEI “Mario Draghi al centro della partita del Quirinale”

“Al Quirinale o a Palazzo Chigi, l’Italia e l’Europa hanno bisogno di Mario Draghi. Quindi la battaglia silenziosa che si sta svolgendo dietro le quinte a Roma è altrettanto importante per il futuro dell’Europa”. Lo scrive Le Monde in un editoriale dal titolo “Mario Draghi al centro della partita”. Nell’articolo il quotidiano francese si chiede se “il presidente del Consiglio dovrebbe ascoltare le preoccupazioni dei suoi sostenitori e sacrificare le sue ambizioni personali sull’altare degli interessi superiori dell’Italia”, al fine di mantenere una stabilità nel governo, che, in sua assenza, potrebbe non durare fino al 2023.

