I RIFORMISTI bocciano la rosa di Salvini. “Soluzione con un nome super partes”

“Non si può rispondere rosa su rosa ma bisogna ricercare un accordo vero.

La quarta votazione è il passaggio decisivo: bisogna avere l’accordo in mano, non possiamo permetterci di perdere tempo. Il peggior modo di andare avanti è proporre rose senza accordi: il piano deve essere andare avanti ricercando un nome condiviso soprattutto nella maggioranza che sostiene Draghi e tentando di allargarla.

La sensazione è che forze politiche che hanno più numeri non si rendano conto che stanno perdendo tempo, per queste abbiamo proposto di doppiare le votazioni.”

“Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo”. Si legge così nella nota congiunta dei GRUPPI RIFORMISTI “Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi la larga condivisione in questo momento necessaria”.

E aggiungono: “Riconfermiamo la nostra volontà di giungere a una soluzione condivisa su un nome super partes e per questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi”. Infine, si legge, “nella giornata di domani proponiamo un incontro tra due delegazioni ristrette in cui porteremo le nostre proposte”.

Io mi auguro Draghi al Colle e Giorgetti meglio Renzi a capo del Governo per continuare e completare quanto iniziato finora. Giorgetti è il più pragmatico dei leghisti al contrario del Segretario che passa la vita su Facebook. I soldi dell’Europa ci verranno dati a stati di avanzamento. Fallire il PNRR sarebbe per l’Italia una condanna a morte. ALTRIMENTI.Tra un anno, con Draghi a fare il nonno a Città della Pieve, l’Italia e tutto il suo debito pubblico finiranno nel cesso.

La Casellati ?? Già mi parve una cattiva scelta alla Presidenza Senato riconfermata poi da una sottile faziosità durante tutta la sua conduzione. Ma come si fa ad immaginarla a capo della Magistratura scordandosela urlante sui gradini del Palazzo di Giustizia a Milano o peggio a votare Ruby nipote di Mubarak dopo aver tenuto mano fin lì ad un Berlusconi con le sue leggi “ad personam”. Su via, anche a Dx ci sono tante figure degne della Presidenza e non fateci affogare nelle polemiche per i prossimi 7 anni.

È piuttosto chiaro caraa destra, che il centrosinistra rifiuterà ogni candidatura di quella parte politica. Sempre e comunque. Ciò che non mi sembra molto chiaro ai politici di destra, è che il loro elettorato vuole andare subito a elezioni. Che sia Draghi o non so chi altri, poco conta.Sono disperati i rappresentanti della destra attuale ! Non essendo riusciti a rifilarci il loro e unico Totem adorato, adesso ci provano a imbucare la Pitonessa….Da evitare assolutamente la cariatide berlusconiana. Già miracolata con la seconda carica dello stato, grazie ai voti dei 5 stelle che in quella occasione, guarda caso, dimenticarono chi fosse, da dove venisse, chi rappresentasse, chi fosse il suo padrino politico. La tizia ha votato tutte le leggi vergogna, ha votato per la nipote di Mubarak, ha manifestato e fatto girotondi contro la magistratura italiana. Non può salire al colle più alto la berlusconi al femminile, non può diventare capo del CSM. Il cdx continua ad essere appeso al ciondolo di berlusconi, dell’utri e Taiani.

