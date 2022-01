L’analfabetismo funzionale dilaga e alcune forse politiche rastrellano elettori in questo cestino da tempo ormai, alimentandone appositamente l’ossidazione celebrale.

PERCHE!

La battaglia per avere una INFORMAZIONE qualificata allo stimolo e allenamento del pensiero è assolutamente fondamentale. Ma ho solo una domanda da fare: gli insegnanti (POILITICI E MEDIATICI) di oggi hanno gli strumenti per processare loro per primi le informazioni? Sono in grado di distinguere il fatto dall’opinione? Ho molti dubbi a tal proposito! basti vedere tutto quello che viene detto su questa pandemia ….tutti laureati in virologia. Se a ciò aggiungiamo il fatto che la qualità dell’informazione e degli informatori è scesa di molto, il disastro è completo!

L’informazione e i politici oggi è un suk. Io non ci sto e mi limito ad approfondire via web i temi che mi interessano. La deriva presa dai media e dai politici è estremamente pericolosa, specie per le menti deboli. È preoccupante. Scuola politica e giornalistica? …il sforzo varrebbe se il parlamento e le redazioni giornalistiche fossero composte da professionisti della politica e del giornalismo…oggi non è affatto così, è pieno di gente che, fino a ieri, avevano combinato poco o niente e che grazie ai social si trovano in un posto che non sono in grado di ricoprire. Per questo tipo di gente i social, o qualsiasi altra cassa di risonanza mediatica, sono l’ossigeno. Si e fatta un indagine sul gradimento negativo degli italiani : al primo posto i politici, al secondo i giornalisti. Ma ci sapremo difendere così come abbiamo fatto con insegnanti (POILITICI E MEDIATICI) faziosi ed impreparati. Studiando ovviamente….