Questione QUIRINALE. Visto da Bruxelles.Il commissario Ue al bilancio ribadisce che all’Italia serve continuità per realizzare il Pnrr

Da Bruxelles guardano all’Italia e alle mosse politiche per l’elezione del presidente della Repubblica con una certa preoccupazione. L’Unione europea chiede «continuità» e spera che «la situazione continui così com’è». Lo dice alla Stampa Johannes Hahn, commissario al Bilancio che si occupa della gestione dei fondi comuni del Next Generation Eu. Il timore è che il voto per il Colle possa avere ripercussioni sul governo guidato da Mario Draghi, mettendo in pericolo la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Ci sono oltre mille persone coinvolte nell’elezione e credo siano pienamente consapevoli di questi aspetti. Dal punto di vista della Commissione abbiamo tutto l’interesse affinché la situazione continui così com’è perché vorremmo che i soldi fossero ben spesi», dice Hahn. «Se guardiamo alla ripresa italiana e all’atmosfera in generale nella società, tutto è molto promettente e brillante. Spero si continui così anche per il futuro e questo auspicio è condiviso da tutti in Europa perché l’Italia è uno dei nostri Stati membri più importanti. Le persone che in questo momento hanno una responsabilità sanno qual è la posta in gioco e non ho dubbi che sarà così».