Il problema non sono loro, SIAMO NOI. Punto.

“Fatico a trovare le parole per esprimere lo sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non partecipare al voto, non sta ne’ in cielo ne’ in terra, sono sorpreso e amareggiato.Questo era l’esame di maturità e si sono giustificati.

Parliamo del Presidente della Repubblica, del capo delle forze armate, del garante dell’unità

nazionale, del responsabile della Costituzione.Puoi discutere, porti un nome, non ti passa fin qui è gioco politico. Ma non ritirare la scheda, è una cosa che non si fa.