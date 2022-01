VISTO CHE La politica Italiana è becera da anni. PERCHE IN QUESTI DUE ANNI CHE MANCANO ALLA FINE DELLA LEGISLATURE, NON SI MODIFICA LA COSTITUZIONE PER UN SEMI PRESIDENZIALISMO, E NEL FRATTEMPO, applicare uno schema tipico del “procrastinare” decisione difficili e attuare per una soluzione pro-tempore? Visto che Mattarella non vuole o non va bene, eleggono Cassese (proposto da Salvini) e lasciano il governo così com’è. nel 2023, con il nuovo parlamento, Cassese si dimette con qualunque scusa (si è dimesso un Papa), eleggono Draghi presidente e fanno un nuovo governo politico. Così con Draghi facciamo un 2+7 e mettiamo in sicurezza davvero l’Italia.

PERCHE!

La politica Italiana è becera da anni. Il presidente dovrebbe essere eletto dal popolo e basta. O comunque dalla maggioranza relativa, non assoluta. Un voto in più e si vince.

Ormai il popolo non vota più perchè mi sembra di sperare in qualcosa che in realtà non porta a nulla, visto che negli ultimi 20 anni ogni cosa buona è stata fatta da governi tecnici, tuttavia l’astio con cui vive e vuole comandare Letta su tutti è pazzesco. Accetta proposte basta che siano di SX.

L’Italia ha docuto accettare Napolitano, un negazionista o meglio approvatore dello sterminio Ungherese. Dieri che figure più conservatrici ma non proprio destrorse le potrebbe accettare. O potrebbe proporre persone di sinistra come Gentiloni che ha un carisma straordinario ed è amato a livello mondiale.

Letta ha segato anche Riccardi, proposta incredibile dei 5S che è un uomo di straordinaria statura morale.

FORZA CARO LETTA, ADESSO TOCCA TE: Ora che non abbiamo più RENZI nel PD che in questa Segreteria avete TUTTI concorso a mandare Via e che fu LUI fra le tante altre cose che ci ha regalato, ad aver promosso la Elezione di Mattarella, adesso tocca a Te.

Adesso sei TU il nostro Talent Scout, (si fa per dire) dai facci sognare. Fai un nome di un nostro “Ragazzo”, uno di quelli che nessuno può rifiutare, anche se inizialmente alcuni saranno contro per salvare la faccia. Fai un nome di uno dei TANTI NOSTRI in diretta continuità con i Mattarella Ciampi Napolitano Pertini, fai il nome per esempio di un ragazzo tipo Delrio Ceccanti Gentiloni o magari uno come Veltroni che sarebbe ottimo, dopodichè tieni duro (si fa per dire) fino alla 25esima votazione: MEGLIO PERDERE 10 GIORNI CHE 7 ANNI.

Così prendiamo 2 piccioni con una fava: Eleggiamo di nuovo un grande Presidente e manteniamo Draghi a Palazzo Chigi che sono 2 percorsi obbligati per Noi tutti, ma solo per quelli che vogliono e sanno cosa è in questo momento il bene del Paese e di 60 Milioni

Letta, lo sai meglio di noi a cosa stiamo andando incontro nei prossimi 5 anni: Nuona recessione-Conflitti mondiali- Milioni di disoccupati- Crisi Gas Ellettricità Carburanti- materie prime scarse- Migliaia Aziende in deficit- Miliardi del Recovery che Europa vuol già ridurre e da spendere al meglio, ma con tutti i partiti da addomesticare- Sanità in Crisi ancora per anni- Riforme intelligenti da fare – Credibilità dell’Italia- Enorme debito – Te lo immagini Caro Letta affrontare tutto questo magari con un Presidente tendente Destromane o con uno Esterno impreparato ed a Palazzo Chigi un altro al posto di Draghi?

Dopo, alle Prossime Elezioni ci penseremo noi ELETTORI a dare il 40% alla SX Democratica PD + il 15% ad IT.VIVA .Con l’evaporizzazione di GRULLANDIA. Come ormai da anni e ora definitivamente con Conte che sanno solo pronunciare la sola monosillaba No a Draghi per durare ancora due anni.E! Il centro destra è imploso con le rose sbiadite.Il PD non sa che pesci pigliare,MANCANZA DI IDEE .Prendiamo atto anche questa volta che le idee chiare e fattibili vengono da Matteo Renzi. Ma cosa voliamo chiede all’unico con DRAGHI leader europeo Renzi ? La proposta migliore è stata fatta Casini. ORA PERO ! Fate presto, stipendiati d’oro, molti pensionati stanno soffrendo il freddo e voi con i cappotti su misura entrate e uscite dalla bouvette con il sorrisino della nullafacenza senza accordarvi e giocandosul futuro della povera gente, perchè non dimentichiamo che per questa farsa il parlamento è bloccato!!!!!

E BASTAVA UN SEMPLICE SI.

