Matteo Renzi: “/ “Colle, Draghi c’è. Sì a presidenzialismo o semipresidenzialismo”

«C’è uno spettacolo inspiegabile per i cittadini, uno show che non sta in piedi. Nel 1946 e nel 1947 non c’erano i talk, non c’erano i social o il dibattito pubblico, e aveva senso votare dopo che nelle segrete stanze si facevano gli accordi. Qui serve una spiegazione del voto, serve un dibattito pubblico, ma anche questo non basta: bisogna avere il coraggio di dire che questa è l’ultima, si vada al presidenzialismo o al semi-presidenzialismo»: così Matteo Renzi ai microfoni di La7.

La corsa al Quirinale è nel vivo e al momento non è ancora arrivata la fumata bianca. I leader dei partiti sono al lavoro per limare le distanze, ma c’è ancora tanta strada da fare. Matteo Renzi ha posto l’accento sulla necessità di fare presto: «Penso che questa debba essere l’ultima volta in cui infliggiamo agli italiani lo spettacolo di un Parlamento in seduta comune che vota un nome senza discutere».

«Mario Draghi non è bruciato», categorico Matteo Renzi ai microfoni dei cronisti presenti alla Camera a proposito delle sorti dell’attuale Presidente del Consiglio. La rosa dei nomi per il dopo Mattarella si è ristretta e non è ancora chiaro se l’attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sia ancora in corsa. Il senatore di Rignano ha però tenuto a smentire alcune ricostruzioni circolate nelle scorse ore: «La presidenza del Senato in cambio dei voti di Italia viva per Elisabetta Casellati al Quirinale? È un’ipotesi che non esiste». Matteo Renzi ha ribadito di non fare battaglie per avere un posto in più: «L’ho dimostrato con la vicenda di Giuseppe Conte, quando per sostenere un Conte III erano disposti a offrirmi di tutto, ma io ho rifiutato perché volevo Draghi a Palazzo Chigi»

“Non credo che si chiuderà oggi ma domani. Credo che anche oggi sarà un’altra giornata persa. L’Italia domani deve avere un presidente”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, prevede un’altra giornata interlocutoria nell’elezione del presidente della Repubblica, arrivata al quarto passaggio parlamentare.

“Credo che oggi il centrodestra lascerà passare un altro giro, facendo un tentativo di bandiera e poi domani dovrà scendere a più miti consigli”, aggiunge l’ex presidente del Consiglio. Secondo Renzi, il leader della Lega “Salvini e diversi M5S, dai quali fatico a escludere l’ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è emersa la candidatura di Franco Frattini, una candidatura molto seria ma che andava contro la tradizionale impostazione geopolitica dell’Italia”.

“I leader del centrodestra devono decidere – ma questo vale anche per i leader del centrosinistra – se pensare ai sondaggi dei prossimi 7 giorni o se pensare all’Italia dei prossimi sette anni. Se tu pensi ai sondaggi non sei un leader. I leader hanno paura ma un leader non può avere paura. Il passaggio a vuoto di oggi è sbagliato. Domani l’Italia deve avere il presidente della Repubblica”,

“Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un’altra giornata di tempo perso. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Leopolda, aggiungendo “questa è una liturgia che andava bene negli anni ’40 e ’50”. “Non hanno il coraggio di formalizzare una battaglia e rischiano di perdere pezzi di credibilità i leader di centrodestra e centrosinistra. O si pensa all’Italia dei prossimi 7 giorni o si pensa all’Italia dei prossimi sette anni. Se pensi ai sondaggi non sei un leader. Devi avere il coraggio di scegliere. Si arriva all’Italia del 2029. I leader hanno paura, ma non possono perché se hanno paura non sono leader. Non hanno il coraggio di contarsi”. Dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Leopolda.

