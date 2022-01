«Trovo scandaloso che oggi il centrodestra abbia fallito l’esame di maturità che aveva.

Questo gioco dei nomi è insopportabile, da quattro giorni c’è qualcuno e poi cambia il nome.

Siccome sono tutte persone di qualità, io trovo indecoroso il balletto di nomi. Intanto diamoci un metodo. Questa vicenda va chiusa ed è irresponsabile questo atteggiamento.

Il problema è, hai un nome? Una strategia? Questo è il presidente della Repubblica, il garante della Costituzione. Siamo in presenza della scelta più importante per i prossimi sette anni.

Vi sembrano normale i giochini? Il mio è un appello al senso di responsabilità. Io l’altra volta avevo 400 delegati ho fatto il nome e l’ho portato a casa, ora che ne ho 40 devo aiutare a dare una mano».

“Fatico a trovare le parole per esprimere lo sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non partecipare al voto, non sta ne’ in cielo ne’ in terra, sono sorpreso e amareggiato.

Questo era l’esame di maturità e si sono giustificati.

Parliamo del Presidente della Repubblica, del capo delle forze armate, del garante dell’unità nazionale, del responsabile della Costituzione.

Puoi discutere, porti un nome, non ti passa fin qui è gioco politico. Ma non ritirare la scheda, è una cosa che non si fa.

Il principio di fondo è che questa che doveva essere la grande occasione per il centrodestra per mostrare cultura istituzionale, alle prime tre fanno bianca, la quarta non votano.

Con Salvini non ho parlato, ma vale per tutti: si decidano.

Tempo fa come Italia Viva abbiamo lanciato la petizione per chiedere “il sindaco d’Italia” ossia una riforma in senso presidenzialista, con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Mai come oggi ci sembra così attuale.

Quirinale, Renzi stronca il centrodestra: «Irresponsabili, hanno fallito esame maturità» ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo