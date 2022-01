centrodestra: “Mi chiedo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi”

Il segretario Pd sull’elezione al Quirinale: “Siamo stati portati in giro per tre giorni”. Ribadisce che l’ipotesi Casellati fa venire giù tutto. Chieste due votazioni al giorno

“Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi della strategia che hanno seguito loro, siamo stati portati in giro per tre giorni”. Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, arrivando in Parlamento prima della quinta votazione, riferendosi al centrodestra che sembra voler portare avanti la candidatura della presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Abbiamo sempre lavorato per l’unità. L’impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l’obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese”” aggiunge Letta, che annuncia la richiesta alla Presidenza di Montecitorio di aumentare le votazioni, con due scrutini al giorno.

Nella notte, in un tweet, il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, aveva postato un tweet di Enrico Letta, in cui il segretario dem bocciava la candidatura di Elisabetta Casellati, scrivendo: “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”. Per capire come reagire è stato convocato di prima mattina un nuovo vertice delle delegazioni di Pd, M5S e Leu.

“Sono davvero stupito dalle giravolte di Salvini, mi sembra stia venendo meno il rispetto delle istituzioni” afferma il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista al quotidiano Il Riformista.

“Serve un nome super partes – spiega il parlamentare- un garante dell’unità nazionale, che non sia una bandierina di una o dell’altra parte. Ho detto nei giorni scorsi, ad esempio, che il presidente Casini ha molte delle caratteristiche per essere il candidato di tutti”.

IL TARTOFO FA LO GNORRI

IL Tartufo vuole perdere! forse vuole uno di destra che sciolga il parlamento e la vittoria della destra, con la sicura involuzione presidenzialista voluta dal venerabile massone. Ma un governo di centro destra non riceverebbe UN EURO dall’UE che lo riterrebbe inquinato dalla malavita organizzata.Sarebbe la morte della democrazia e del Paese.

Non fare nomi per non bruciarli! Basta un identikit per spiazzare la destra. Esempio: europeista,senza ombre di sovranismo,giurista,senza tessere di partito,mai ministro,mai candidato a politiche,senza ombre giudiziarie,senza conflitti di ineterssi, costituzionalista e se possibile ex presidente della Corte Costituzionale.Sono le condizioni da rendere pubbliche.

POI ASSURDAMENTE Cè. L’avv Giuseppi di Magonza Appula sogna di rientrare dalla finestra dopo essere stato cacciato dalla porta. Allo scopo soffia sulla fiamma mai spenta del suo connubio con Salvini ottenedo la caduta di Draghi e la tranquillità dei tremebondi peones stellati,molti con nostalgie mai sopite per la destra sovranista-Otterrebbe anche la disgregazione del Pd con la cacciata di questa dirigenza di beccaccioni. La Casellati? Frattini? Chigi val bene una ennesima abiura.

