Ringrazieremo il M5S (e il PD che li ha difesi e supportati sinora) se la Casellati verrà eletta.

Elezioni presidente della Repubblica: quinta giornata. Da oggi doppia votazione. Il centrodestra punta su Casellati. Berlusconi: “Sostenetela”. Pd-M5s-Leu: “Ci asteniamo” Un’altra giornata di trattative. L’intesa di Lega, Fdi e Fi sul nome della presidente del Senato non è piaciuta al centrosinistra. Pd, M5S, Leu e Iv si astengono. Renzi: “Non escludo il bis di Mattarella”

Sia da destra che da sinistra poche idee ma ben confuse nell’amalgama politico. Con questi non si va da nessuna parte anzi si va a sbattere perdendo anche Draghi che abbiamo a portata di votazione illustre sotto ogni punto di vista. Se questi politici non sono in grado di unità sul più alto servitore dello Stato non saranno nemmeno in grado di praticare la Politica. Andate a casa e senza l’indennità di servizio maturata fino ad ora.

Quindi stiamo dicendo che l’Italia, dopo giorni e giorni di discussioni, non sa proporre come Presidente della Repubblica qualcuno meglio della Casellati, una che ai tempi difese Berlusconi raccontando che effettivamente Berlusconi era convinto che Ruby fosse la nipote di Mubarak e che le dava soldi in beneficienza e non in quanto donna di facili costumi….. Un personaggio che dice cose del genere o è falso o è poco intelligente ed in ogni caso non può certo aspirare ad essere Presidente della Repubblica. La cosa poi è ancora più grave, a mio avviso, se detta da una donna. E poi vorremmo pure essere un grande paese…..

Coraggio, andiamo alla conta! Vediamo finalmente quanto valgono in peso gli osannati dai sondaggi, i sovranisti e populisti denoaltri FdI e Lega, gli orfani del fu FI e i Qui Quo Qua 5 S di Conte che pare si vogliano aggregare. Speriamo che l’allegra brigata ammazzaItalia vada a sbattere di brutto.

La Casellati Presidente della Repubblica? Ecco pronta un’assunzione politica per la nipote di Mubarak. La Signora Casellati chiederà o avrà di diritto un pass per entrare in tutti i tribunali senza doverli assaltare per compiacere Berlusconi? Ovviamente l’appello di Berlusconi: “Sostenetela” Nel caso venisse eletta la Casellati sappiamo già chi sarà il prossimo senatore a vita. E per “eventuali” grazie lo vedremo a momento debito.

La Casellati è un ‘aggiornamento’ di Berlusconi che, con tutti i suoi anni e acciacchi e la difficoltà a presentarsi come donna, ha dovuto, suo malgrado cederle il passo. Fare, come usa dire, un passo di lato. “Potrai sempre dire che è i una tua creatura, la tua erede e poi è una signora che indossa la pelliccia con eleganza” gli hanno fatto cortesemente capire. E così dopo tante giravolte il centrodestra, in questa vicenda del PdR, non sapendo cosa veramente fare, ‘vada come vada, è tornato al punto di partenza.

Il CDX corre però il grave rischio di delegittimare la presidente del Senato, evidentemente ha messo in conto le elezioni anticipate… Tra le tante cose che non capisco, la più strana è perché Conte vuole andare alle elezioni. Forse spera di fare un nuovo governo con Salvini e Meloni?

Dice la fratellina che, candidare alla più alta carica dello Stato, la zia della nipotina di Mubarak, Casellati è “apertura verso gli altri” “Apertura” si si come no..ma verso il baratro. Alle menzogne non c’è limite.

Che Dio salvi il Centrodestra e SINISTRA ….dal Centrodestra e dal attuale Sinistra. Il mondo produttivo, i mestieri, le associazioni che si riferiscono a quest’area si affranchino al più presto da questi apprendisti stregoni che giocano con il futuro del nostro Paese. Prima Berlusconi ora la sua pon-pon girl. A tutto c’è un limite. Spero soltanto che Draghi non ci abbandoni al nostro destino. Auguri a tutti noi!

Ringrazieremo il M5S (e il PD che li ha difesi e supportati sinora) se la Casellati verrà eletta.

