Elogio di Nobili a Renzi: “Unico in Italia con senso così alto delle istituzioni”

Luciano Nobili, Deputato di Italia Viva, su Twitter ha incensato il suo leader. “Perché sto con Matteo Renzi? Perché è l’unico in Italia con un coraggio simile, con un senso così alto delle istituzioni. L’orgoglio della politica, che non ha paura“.Ieri tutta la stampa ei commentatori politici hanno detto che l’apprendista politico e leader di un insieme di tizi con idee poche chiare ma confuse detto anche ” Salvini ” Ha commesso l’ennesimo errore politico ! Chiamatelo come volete voi geni e fans del cosiddetto , ! E il bello deve ancora venire e si voglia o no , non si muove foglia se Renzi non voglia. VIVA ITALIA VIVA. E condivido e condividiamo tutti di IV ciò che sostiene il nostro leader MATTEO RENZI. CHE DICE SENZA PAURA.

“Non penso che sia minimamente possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome proporremo di non votarlo”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si esprime così sull’ipotesi di candidatura di Elisabetta Belloni a presidente della Repubblica.

“Indipendentemente dal nome, in una democrazia del 2022 il capo dei Servizi segreti non diventa presidente della Repubblica, se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi di fronte ai cittadini”, ha aggiunto Renzi a Radio Leopolda. “Se è il suo nome, domani proporremo di non votarlo”, ha affermato.

“Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile”, twitta l’ex premier. “Si tratta di una deriva senza precedenti. Non voterò Elisabetta Belloni. Che è una mia amica. Ma dai Servizi Segreti non si va al Quirinale: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale”, aggiunge, prima di ribadire ai cronisti: “Non penso che sia minimamente possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome, noi non la voteremo, saremo la minoranza. E’ un tentativo ex maggioranza gialloverde, è una settimana che ci provano”.

Asse Conte, Salvini e Meloni per Elisabetta Belloni. Renzi dice no, Letta cauto FI e con RENZI.

La numero uno del Dis sarebbe la scelta preferita dei due alleati del governo M5s-Lega. Qualche dubbo di Forza Italia e PD. Nella coalizione di centrodestra, il nome non dispiace a Giorgia Meloni. Si ragiona anche su Severino e Cartabia «Al momento Elisabetta Belloni è la candidata di Fdi, Lega e M5s». Un parlamentare di Leu riassume così la situazione a fine giornata. Di sicuro, il leader della Lega e il presidente M5s ci riprovano, dopo aver tentato il blitz nei giorni scorsi prima su Franco Frattini e poi su Elisabetta Casellati, stoppati innanzitutto dalla «strana coppia» formata da Enrico Letta e Matteo Renzi. Adesso il nome è più forte, si parla di Elisabetta Belloni, capo del Dis, molto apprezzata da Mario Draghi, subito sostenuta anche da Fdi, oltre che appunto da Lega e 5 stelle, una parte almeno. Secco, invece, il no di Iv, Fi e Leu e molto fredda è apparsa la posizione del Pd. La Belloni è sicuramente un nome importante, non targato politicamente, molto considerato anche dentro il Pd e dagli stessi Letta e Renzi. Il leader Iv, però, lo ha già stoppato in maniera brusca: «E’ una straordinaria professionista, io la volevo ministro degli Esteri. La stimo molto, è una mia amica, è stata capo di gabinetto di Gentiloni e segretario generale della Farnesina, ma oggi è il capo dei servizi segreti in carica. Indipendentemente dal nome, in una democrazia del 2022 il capo dei servii segreti non diventa presidente della Repubblica, se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi di fronte ai cittadini». Uno stop arriva anche da Fi: «Non possono coesistere un tecnico nel ruolo di Presidente del consiglio e un tecnico nel ruolo di Presidente della Repubblica». Letta è molto più cauto, non dice no, dal Pd arriva una nota che definisce «autorevoli» le «candidature femminili» che circolano. Perché per i democratici oltre alla Belloni c’è anche Marta Cartabia, per esempio. Ma, soprattutto, il leader Pd ripete che è «fondamentale l’unità della maggioranza». Unità che, appunto, al momento sulla Belloni non c’è, visto che Iv e Fi dicono no e anche Leu non sarebbe entusiasta. Non è un no, ma un forte invito a non «bruciare» altri nomi. E il richiamo all’unità della maggioranza lascia intendere che per il Pd non è il caso di precipitare le cose. Raccontano, in realtà, che sul nome del direttore del Dis si è subito costituito un fronte del no anche dentro al Pd: «I tre ministri», riassume un parlamentare democratico. In pratica, Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Dario Franceschini avrebbero sollevato molte perplessità, non legate all’autorevolezza del profilo, ovviamente, ma tutte sull’opportunità di eleggere al Quirinale l’attuale responsabile dei servizi segreti. Senza contare i dubbi su uno schema fatto tutto di «tecnici», Draghi a palazzo Chigi e Belloni al Quirinale. Fatto sta che il Pd ha frenato. Letta e Renzi, però, continuano ad avere idee diverse sulla soluzione ideale. Se il Pd invita «tutti» a «prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del presidente Mattarella», Iv finora ha detto no al bis e continua a lavorare per Pierferdinando Casini. E’ un dato di fatto, però, che sempre più spesso la «strana coppia» si trova a dover agire di sponda per frenare le iniziative di Conte e Salvini, il primo alleato del Pd e il secondo per mesi descritto come interlocutore privilegiato di Renzi. Due soluzioni entrambe indigeribili per la Lega: il bis di Mattarella, nella lettura dei leghisti, «darebbe ancora tempo a Meloni per logorarci», mentre il nome di Casini «non è tollerabile dai nostri gruppi parlamentari». Ecco che i leghisti sperano ancora in «un nome terzo», perchè – dice un leghista al centro degli incontri di questi giorni – «l’opzione Draghi ci andrebbe anche bene ma il governo cadrebbe a giugno: i Cinque Stelle non reggerebbero».

