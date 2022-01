Perché il no a Belloni può essere la nuova mossa del cavallo di Matteo Renzi

“Sto facendo la mia parte di grande elettore, ma per arrivare all’accordo devi costruire consenso politico e bisogna chiudere su una figura che abbia un posizionamento internazionale chiaro pro Europa e pro America.

A me questo sistema non piace, se potessi lo cambierei domattina con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Questo sistema è nato per un mondo che non esiste più.” Matteo Renzi

Non mi stancherò di ripetere per l’ennesima volta che Renzi è un fuoriclasse, in molti dovrebbero prenderlo da esempio…..Renzi e’ l’unico che parla di POLITICA ed Istituzioni nel loro essere intercalanti , le motiva senza se e senza ma a viso aperto prima con l’interessata/o del momento dando dimostrazione di competenza e capacita’ istituzionali anche a coloro che sta antipatico, riconquistando passo dopo passo il consenso elettorale fatto venire meno da denigratori rancorosi ed inetti. La soluzione ottimale attuale sarebbe! ELEGGERE Mario Draghi presidente della Repubblica e Matteo Renzi presidente del Consiglio. A VOI I COMMENTI. SENZA DENIGRARE COMMENTI LOGICI DEL ARGOMENTO SENZA DENIGRARE.GRAZIE.

“Stimo Elisabetta Belloni, ma il capo dei servizi segreti non può fare il Capo dello Stato“. Sono da poco passate le 20 quando Matteo Renzi irrompe su Radio Leopolda annunciando la contrarietà di Italia Viva all’ipotesi Belloni al Quirinale. Nemmeno un’ora prima erano stati Matteo Salvini e Giuseppe Conte, squarciando il velo di riservatezza sul vertice appena tenuto con Enrico Letta, ad affidare ai cronisti l’intenzione di “eleggere un presidente donna“.

Al di là delle motivazioni di natura istituzionale espresse dal leader di Italia Viva, il valore politico del suo contropiede merita un approfondimento. La sua mossa ha di fatto scatenato un Big Bang nella politica italiana. Niente sarà più come prima.

Un esempio? Più di uno.

Primo: Silvio Berlusconi ha ritirato dalle mani di Salvini la delega a trattare in nome e per conto di Forza Italia:

“FI, allo scopo di favorire una rapida e il più possibile condivisa elezione del Presidente della Repubblica, da questo momento in poi discuterà e tratterà autonomamente con le altre forze politiche“

Secondo: Luigi Di Maio ha denunciato con una nota degna della migliore Democrazia Cristiana l’incapacità politica di Giuseppe Conte.

