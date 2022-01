Quieta non movere. Il Mattarella bis con Draghi a Palazzo Chigi era l’unico epilogo in questo contesto storico. Sarebbe stato meglio alla prima chiamata, senza tante pantomime ma (come si dice) cosa fatta capo ha, “Che passi da me questo calice, ma sia fatta la Tua non la mia volontà” la cosa scandalosa è che i politici di mestiere conoscevano da circa un anno le intenzioni di Mattarella e si sono ridotti ad oggi per vedere chi proporre come PdR.

E’ praticamente quello che chiedevano tutti gli italiani di buon senso. Considerando il difficile periodo che stiamo attraversando per Covid, crisi energetica e necessità di essere concreti nel presentare i progetti legati al PNRR ed alla loro realizzazione pratica. Solo i nostri parlamentari che, hai noi abbiamo eletto e manteniamo a peso d’oro, sono stati capaci di intavolare 6 giorni di baruffe, voltafaccia, parole al vento per poi convergere sulla soluzione più ovvia.

Anche le televisioni, praticamente a reti unificate, hanno contribuito alla pagliacciata.

Era quasi meglio vedere le maratone sul Covid. Credo di aver detto tutto.!!

Abbiamo una classe politica approssimativa che nulla è che L’ espressione dell’ italiano medio. Speriamo che si modifichi la Costituzione è che siano i cittadini ad eleggere chi vogliono che li rappresenti così da far cessare questi teatrini di guitti ( in trasferta pagati da noi ).

Dunque avevamo scherzato! Mattarella (se accetta) sarà il nuovo Presidente della Repubblica e Mario Draghi resterà Presidente del Consiglio. Di che abbiamo parlato – o meglio sentito parlare – a reti unificate per tutta la settimana? E il cambiamento? E una donna Presidente? Di questa Caporetto della politica ci restano soltanto le dichiarazioni dei singoli leader (?) impegnati a mettere “convintamente” il cappello sulla soluzione presa! L’aggettivo lo mettete voi?

Padre Dante lo aveva detto sette secoli fa: ” Ahi serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma BORDELLO”

QUESTA E LA DEBACLE DIFINITIVA DEL CENTRODESTRA

La regia di Salvini ha consumato fino in fondo il capitale di voti del centrodestra. Una strategia sbagliata che ha tentato, con la candidatura di Casellati, di concludere il muro contro muro col centrosinistra con una spallata. Una mossa disperata per tentare di salvare cinque giorni di lavoro impostato su presupposti sbagliati e condotto ancora peggio.

A Casellati, ultima spiaggia del centrodestra, sono andati solo 382 voti sui 447 che la sua parte aveva a disposizione. Le sono mancati 65 voti dei “suoi” e altri 62, in totale ben 127, per raggiungere la soglia minima di 509 che rappresenterebbe, comunque, un risultato non condiviso e ampio, che il centrodestra chiedeva solo a parole.

Quale altra prova è necessaria per convincere il centrodestra che non può utilizzare l’elezione del PdR per una rivincita impossibile?

Una mancanza totale di sensibilità istituzionale, di capacità politica, di responsabilità nei confronti dei cittadini e del Paese. Al quale hanno fatto perdere tempo prima con l’inutile suspance su Berlusconi, poi con questa strategia zizagante e irrealistica.

Sorprende che il centrodestra abbia bruciato in modo così dissennato la seconda carica dello Stato. Ma sorprende ancora di più che Casellati si sia prestata a questo gioco, facendosi strumento del muro contro muro e della tentata spallata. Altro che candidatura di alto profilo istituzionale e di garanzia dell’Unità nazionale! Una sua errata visione politica? Una mancata percezione della situazione? Sopravvento della vanità personale? Comunque sia si è prestata ad una manovra fallita, scegliendo il campo della divisione e non dell’unione del Paese.

Una ultima considerazione sul tema delle candidature femminili. Così come i candidati uomini non sono tutti uguali, anche le candidate donne non lo sono. Sarebbe magnifico avere una donna PdR, ma non una donna purchessia, proprio come non un uomo purchessia. Le differenze non sono solo di genere. Mattarella non è la stessa cosa di Berlusconi e Casellati non è uguale a Cartabia, per dire.

Quindi sgombrerei il campo dal tema, falso, che il centrodestra valorizza le donne e il centrosinistra no. Ad oggi, nella prova massima, il centrodestra le donne le ha solo mandate al macello.

Ora il centrodestra deve prendere atto che deve, deve, trovare un accordo col centrosinistra. I margini per raggiungerlo, ci sono tutti. Ma chi sarà in grado di trattare credibilmente a nome del centrodestra?

Salvini sarà anche capace di imbonire le masse di bocca buona, ma come uomo di stato in grado di guidare un grande Paese è totalmente destituito di fondamento.

Sbaglierò ma non credo che la 6° votazione del pomeriggio sarà risolutiva. Ci sarà bisogno almeno di una notte di lavoro per cambiare tutto nel centrodestra.

Vi dico due cose politicamente scorrette. Prendetele come paradossi o se preferite come provocazioni. Giochiamo.

Prima: almeno in questo frangente, per me non solo in questo, il centrosinistra sta dimostrando di essere più capace del centrodestra nel gestire i passaggi politici complicati, con maggiore senso dello Stato e cultura di governo. Se volete di essere meno incapaci, di gran lunga. E non è poco.

Seconda: la, così detta, classe politica si sta, complessivamente, rivelando migliore del proprio elettorato. Nel senso che i peggiori di loro, nonostante i numeri elettorali favorevoli, ora sono nell’angolo e questo è un beneficio per tutti.

In democrazia le élite politiche, alla fin fine, pure nel mix di cialtroni e incapaci, riescono a correggere almeno gli errori più marchiani.

Se ci avesse messo le mani la “ggente” sai oggi che rissa stradale?

Non è ancora detta l’ultima parola. Incombe la legge di Murphy che, nell’interpretazione popolare, dice che se qualcosa più andare storto, le probabilità che effettivamente ci vada sono altissime.

C’è da esultare? No! Il Paese ha risolto i suoi, enormi, problemi? Meno che meno! C’è solo da prendere atto che la maggior parte della gente, quando va o non va a votare, a tutto pensa tranne che alle cose serie.

Qualcuno commentera .E vogliamo pure affidare al popolo l’elezione del presidente della repubblica?

Vi rispondo! Vedo che siete contrari all’elezione diretta del PDR e posso capirne le ragioni,ma non credo nel l’abilità di questa classe dirigente della sinistra che da mesi cerca di regalare Italia viva all’avversario politico.In questa occasione a salvare la sinistra è stata la fermezza dei riformisti da Marcucci a Renzi ,da Lupi ,Toti a ForzaItalia..

Io rispetto gli esiti del voto popolare, ma ciò non toglie che, come più volte nella storia (vedi la Germania nel 1932, o i paesi dell’ex blocco sovietico nella seconda metà degli anni ’40) l’elettorato possa sbagliare..

