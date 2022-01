Quirinale, Renzi boccia Belloni: “Solo in un Paese anti-democratico il capo dei servizi segreti diventa presidente della Repubblica”

Quirinale, Conte: “Spero che finalmente ci sia la sensibilità del Parlamento per eleggere una presidente donna”

Vedete cosa succede quando si arriva al redde rationem con leader inetti e incapaci ?Ora l’Italia ha potuto sperimentare cul campo la teroria dei giochi: UNO VALE UNO. Salvini: un turista lì per caso, ciambellano del populismo più ignorante, incapace di articolare un pensiero strutturato che superi tre frasi subordinate. Conte: una leggiadra velina miracolata, gran visir della mediazione senza sostanza,che sta alla politica come il miele sulla pizza…Il nulla sottovuoto. Di Maio pur essendo un incompetente ignorante ha perfettamente ragione sul fatto che la partita Conte la sta giocando malissimo di fatto bruciando candidate fortissime e autorevoli. Ma come si fa poi a presentarle dicendo: sono donne ? Letta:il curato senza personalità ultimo erede del partito marcio per definizione.Tristezza infinita per una come me di nobile tradizione progressista fuggita dalla rappresentanza di questi inetti.

PERCIO. Renzi ha perfettamente ragione : il capo dei servizi segreti non diventa presidente della repubblica in un paese occidentale democratico. E ‘ di tutta evidenza ed ha ragione a parlare di cultura delle istituzioni scarsissima in Salvini e Conte che stanno facendo una figura barbina. Transeat Salvini che non ne capisce mezza di politica ma da Conte non me lo aspettavo . Sta davvero facendo molto male e non capisce che votare Belloni senza accordo e’ una stupidaggine sensazionale ! Davvero una gestione politica dell’elezione del Pdr pessima a cura Salvini cui si e’ accodato Conte.

Devo dirlo, questa classe politica modesta, ad esser buoni, sembra abbia fatto chi sa cosa per il Paese, perchè propone di votare UN PRESIDENTE DONNA ! Non conosco la Belloni, e credo che pochi italiani sappiano chi sia. So che è a capo dei servizi segreti, e già questo non mi entusiasma, ma quello che non comprendo sono questi toni roboanti solo perchè il possibile candidato è una donna. A me che sia uomo, donna o altro non interessa. Mi interesserebbe che sia una persona perbene, e già sarebbe tanto, e che sappia ricoprire con dignità e competenza il ruolo che le compete. Ma gli accenti vengono messi solo sul fatto che sia donna. Il resto sembra che non conti. C’è poco da fare. Questi sono i politici che ci ritroviamo.

Qua più che una questione di uomo o donna credo che gli italiani dovranno accendere ceri alla Madonna se si riuscirà a trovare un essere umano per bene con un minimo di equità e capacità da insediare al Quirinale. Pare che sia una questione complicatissima e che oltre Mattarella o Draghi, tutti gli altri abbiano problemi o scheletri nei loro armadi per poter essere eletti. Paese che finalmente mostra la vera faccia della sua classe politica,inqualificabile,inetta,incapace. A questo punto non resta che votare Mattarella per superare lo stallo. OPPURE L’ACCOPIATA DRAGHI PdR RENZI PDC.

Quirinale, Renzi boccia Belloni: “Solo in un Paese anti-democratico il capo dei servizi segreti diventa presidente della Repubblica” ultima modifica: da

