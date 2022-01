LA NUOVA ENNESIMA MOSSA DEL. CAVALLO DI MATTEO RENZI.

L’asse Salvini-Conte-Meloni. La volonta’ di spaccare la maggioranza di governo. L’impegno di trovare una soluzione per il Colle è solo un’altra bugia dei cialtroni, spaccare la maggioranza di governo questa è l’intenzione, per andare al voto. Per fortuna questo piano machiavellico sembra, almeno per ora finito nel nulla. Rimangono in campo le carte scelte da Matteo Renzi le migliori. UN IMMENSO GRAZIE A RENZI che per l’ennesima volta ci ha salvati da una deriva spaventosa. Come giustamente dice nell’intervista il passaggio diretto dai servizi Segreti alla Presidenza della Repubblica sarebbe stato un vulnus irreparabile per la democrazia, a ciò possiamo aggiungere il fatto che la proposta veniva dal trio Meloni Salvini Conte persone chiaramente di destra che ci avrebbero portati alla dittatura.

Mentana – Renzi : 0 a 10.

Mentana è stato insopportabile con le sue domande subdole e tendenziose alle quali Renzi ha risposto puntualmente con una sapienza, competenza, e conoscenza veramente enciclopedica e fuori dal comune. Renzi è stato l’unico ed il primo che ha avuto il coraggio di mettersi contro una simile prospettiva dicendo un NO deciso a viso aperto senza alcun timore di future rappresaglie.

Renzi pensa all’Italia, pensa al Paese non pensa al suo interesse personale. Che piaccia o no, è l’unico che si sia occupato sempre e solo degli interessi del paese. Ovviamente oggi tutti cercano di intestarsi il risultato. MA UNA CANDIDATURA PRESENTATA ALLE 07:00 PM, QUANDO IL GIORNO SUCCESSIVO, CIOÈ OGGI ALLE 9 A.M. SI SAREBBE DOVUTO VOTARE, SENZA DARE IL TEMPO PER RIFLETTERE È STATO FERMATO SOLO DALL’INTERVENTO FERMO E DECISO DI RENZI, AL QUALE PROBABILMENTE NESSUNO RICONOSCERÀ I MERITI MA CHE È L’UNICO CHE CI ABBIA SALVATI COME HA SEMPRE FATTO PAGANDO IN PRIMA PERSONA.

Siamo orgogliosamente renziani perché Renzi è l’unica persona che abbia quella lucidità mentale e quell’amore smisurato per la patria che pur di non metterla in mani pericolose è disposto a qualunque sacrificio.

GRAZIE RENZI

NUOVA MOSSA DEL. CAVALLO DI MATTEO RENZI.

“Stimo Elisabetta BELLONI ma il Capo dei Servizi Segreti non può fare il Capo di Stato”.

Sono da poco passate le 20 quando MATTEO irrompe su Radio Leopolda annunciando la contrarietà di Italia Viva all’ipotesi BELLONI al Quirinale.

Nemmeno un’ora prima erano stati Matteo SALVINI e Giuseppe CONTE, squarciando il velo di riservatezza sul vertice appena tenuto con Enrico LETTA, ad affidare ai cronisti l’intenzione di eleggere un Ministro Donna.

Al di là delle motivazioni istituzionali espresse dal Leader di Italia Viva, il valore politico del suo contropiede merita un approfondimento.

La sua mossa ha di fatto scatenato un big bang nella politica italiana e niente sarà più come prima.

Un esempio? Più di uno.

PRIMO: Silvio BERLUSCONI ha ritirato dalle mani di SALVINI la delega a trattare in nome per conto di Forza Italia.

SECONDO: Luigi DI MAIO ha denunciato con una nota degna della migliore Democrazia Cristiana l’incapacità di Giuseppe CONTE.

TERZO: nel PD Andrea MARCUCCI della foltissima corrente di base riformista, ha chiesto che ad esprimersi sia l’assemblea dei grandi elettori dem.

TRADUZIONE: il centro destra è un ricordo, il M5S è imploso e LETTA deve fare i conti con decine di parlamentari pronti a togliergli il sostegno.

A scatenare questo effetto a catena è stato RENZI. E non è un caso. Perché sparigliare è nel suo DNA, è il suo tratto.

Da questo caos è ormai evidente che avrà inizio una nuova fase per la politica italiana.

Niente sarà più come prima.

Era accaduto nel 2015 quando RENZI ruppe il patto del Nazareno per eleggere MATTARELLA.

È successo nel 2021 quando RENZI fece cadere CONTE scommettendo sulla disponibilità di Mario DRAGHI a fare politica.

Sta accadendo adesso con RENZI impegnato a riaffermare il primato della politica su quello dei populisti (che non a caso giocano la carta dell’elezione di una donna per trovare sponda nell’opinione pubblica).

Non so come questa partita andrà a finire. Dovessi scommettere alle 23 di questo venerdì 28 gennaio punterei sul fatto che Isabella BELLONI NON diventerà Presidente della Repubblica.

Resta un dato. Quella compiuta questa sera può essere la NUOVA MOSSA DEL CAVALLO che libera la politica italiana, quella che da’ ai moderati di centro destra l’opportunità di abbandonare al proprio destino i sovranisti, ai riformisti di centro sinistra di separarsi dai populisti.Non mi stancherò di ripetere per l’ennesima volta che Renzi è un fuoriclasse, in molti dovrebbero prenderlo da esempio…..

Può incredibilmente succedere e questo perché RENZI sa fare politica bene.Renzi e’ l’unico che parla di POLITICA ed Istituzioni nel loro essere intercalanti , le motiva senza se e senza ma a viso aperto prima con l’interessata/o del momento dando dimostrazione di competenza e capacita’ istituzionali anche a coloro che sta antipatico, riconquistando passo dopo passo il consenso elettorale fatto venire meno da denigratori rancorosi ed inetti

E in questi giorni più che mai gli va riconosciuto da tutti. Gli altri! cialtroni ignoranti stanno giocando con la democrazia!UN PLAUSO AL DI MAIO. Da Di Maio non me lo sarei aspettato, non è che sta andando a lezioni private di politica da Renzi e non lo sappiamo? Agli altri dico.La Storia ci ha lasciato tante testimonianze come le dittature presero piede allorquando si cominciarono a sottovalutare certe posizioni#

