Mattarella bis, Renzi: “Meno male che Sergio c’è”

Il leader di Italia Viva: “Unica soluzione percorribile, squadra che vince non si cambia”

“Dobbiamo tirare tutti un sospiro di sollevo. Mattarella rimane al Quirinale e Draghi rimane a Palazzo Chigi. È un sospiro di sollievo per le istituzioni e per il Paese, perché squadra che vince non si cambia”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo che i partiti hanno finalmente trovato la convergenza sulla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. “Dopo una settimana, questa era l’unica soluzione percorribile. Non ce l’ho con Salvini. Dico solo che, per eleggere un Presidente della Repubblica, bisogna avere l’intelligenza politica di fare regia e di portare 1009 grandi elettori a votare su un nome”, ha aggiunto Renzi.

ORA “Mattarella e Draghi accompagneranno l’Italia nei prossimi anni”

Mentre “Salvini passato da ‘Mattarella non è mio presidente’ a ‘Mattarella mia scelta’” “Sono molto contento per l’Italia perché stasera confermiamo un Presidente della Repubblica che per sette anni ha servito il Paese con grande onore e dignità istituzionale”, così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “La scelta di Mattarella nel 2015e quella di Draghi nel 2021 accompagneranno l’Italia nei prossimi anni, per cui sono molto contento mentre meno di 24 ore fa ero preoccupato per una torsione istituzionale del paese che portava la capa dei servizi segreti a capo della Repubblica, oggi sono contento che ci sia una risposta istituzionale per elezione di Mattarella per i prossimi 7 anni”. Poi Renzi lancia una frecciata al leader della Lega: “Credo che sia bello che in 7 anni Matteo Salvini sia passato dal tweet del 31 gennaio 2015 ‘Mattarella non è il mio presidente’ a ‘Mattarella è la mia scelta’ che ha detto oggi. I 5 Stelle sono passati dalla richiesta di impeachment del 2018 a oggi, noi siamo quelli che lo hanno scelto e votato con un sorriso 7 anni fa e oggi lo scegliamo con un sorriso più grande”. Matteo Renzi ora : “Il paese è in sicurezza con una guida solida” Un soddisfatto Matteo Renzi si pronuncia sulla strada del Mattarella bis dopo il pressing di Draghi: “Il paese è in sicurezza con una guida solida”

È un Matteo Renzi soddisfatto,per non dire “sereno”, quello che esce dalla riunione di maggioranza che grazie anche al pressing telefonico di Mario Draghi ha messo la barra dritta su un Mattarella bis per uscire dal pantano Quirinale: “Il paese è in sicurezza con una guida solida”.

Renzi e il paese “in sicurezza”: dal vertice di maggioranza arriva la tranquillità per l’Italia

Renzi lo ha detto con poche battute ma efficaci, a sottolineare che quella sarà pure una sonora sconfitta per la politica, ma per il paese rappresenta quella sorta di “usato sicuro” che toglie all’Italia ogni prospettiva di scenari istituzionali e politici azzardati. Ha spiegato Renzi: “Il Paese è in sicurezza senza assurdità istituzionali, ma con la solidità della guida”. Quali erano le assurdità istituzionali?

Le “assurdità istituzionali” che per Matteo Renzi sono state scongiurate

Ad esempio l’ultima contro cui Renzi per primo si era espresso solo poche ore prima dell’uovo (sodo) di Colombo del Mattarella-Draghi bis. Nel caso di specie lui ce l’aveva con la Belloni candidata al Colle: “L’idea che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è per me inaccettabile. Si tratta di una deriva anti istituzionale che non ha precedenti. Noi non voteremo Elisabetta Belloni. Che è una mia amica.