Questa è l’analisi di Polito sul Corriere della Sera.

E voi? Siete d’accordo?

Il bravo giornalista Antonio Polito fa un asserzione importante, pur sapendo che la politica partitica e i giornalisti hanno fatto di tutto per mettere sotto il tappeto l’ormai notoria bravura di Renzi e la sua squadra, perché la bravura invocata da tutti ma da questi rifuggita ogni volta che emerge in qualsiasi modo.

Matteo Renzi, il più grande, il migliore, il numero 1. Purtroppo sono in tanti a non averlo capito. E continuiamo a fidarci di questa ammucchiata.

In politica campa chi è capace di “leggere” il futuro. L’uomo qualunque, l’Italia dei valori di Di Pietro, il mov.5 stelle del comico la Lega Salviniana durano solo una stagione. Lo statista sa che deve avere pazienza. Prima o poi TUTTI, apertamente o di nascosto, gli daranno ragione. Grande RENZI! È l’unico politico che conosce la POLITICA

Come ha detto la Meloni voglio un Presidente patriota e noi ora l’abbiamo, ma non per merito della Meloni e del Salvini. 29 gennaio 2015. “ il cattocomunista Mattarella? Non è il mio presidente!” Indovinate chi lo disse……. Un certo Salvini, certo sempre Matteo ma che differenza….. W il ns. Matteo R E N Z I

