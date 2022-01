ORA INIZIA IL BALLO DELLE ANALISI. E POSTO UNA GIUDIDATE VOI SE VERITIERA.

QUIRINALE GAME OVER

Draghi ha vinto su tutti.

Siamo definitivamente e irreversibilmente nella post-democrazia.

I pesi e i contrappesi istituzionali sono svuotati, il Parlamento, che un tempo era il cuore del potere legislativo, dopo essere diventato il cuore del potere lobbystico, non rappresenta più la sovranità popolare.

L’affanno di questi giorni, alla ricerca di un nome per la Presidenza della Repubblica, ha messo a nudo l’incapacità delle singole forze politiche di esprimere candidature spendibili oltre il campo ristretto del perimetro condominiale di ciascuna di esse.

I parlamentari sono avviatati nell’autoreferenzialità.

Hanno eletto Mattarella, ma il vincitore di questa partita è Draghi.

Suo è il potere esecutivo, suo è il potere amministrativo, suo è il potere finanziario, suo è il potere legislativo.

I parlamentari sono la sua corte, li ha definitivamente spogliati anche della rappresentanza di facciata, e li ha relegati al ruolo di attori che recitano la pantomima di una finta democrazia.

Se Draghi avesse scelto il Quirinale, si sarebbe creato un vuoto esecutivo e forse elezioni anticipate, e siccome il PNRR non può attendere, questa ipotesi è stata scartata.

Draghi non poteva consentire che si creasse uno stallo all’indebitamento che ha costruito per noi, tanto più che il PNRR prevede finanche di riesumare i derivati per pareggiare il debito pubblico.

Con Mattarella nuovamente al Quirinale, Draghi ha ottenuto due risultati, da una parte la deflagrazione delle forze politiche che si riaccucceranno ai suoi ordini prive di credibilità, e dall’altra la neutralizzazione definitiva del controllo dell’esecutivo da parte del Parlamento.

Ha mosso pedine e alfieri, e alla fine ha dichiarato scacco matto, non al re, ma a noi.

DAL MIO PUNTO DI VISTA:Il suo piano QUELLO DI DRAGHI prevedeva un settennato di controllo impedito solo dal terrore degli onorevoli che avrebbero dovuto preparare le valigie…..per sempre…..Poi. Ci sono solo un paio di tarli che mi continuano a girare per la mente: È stata la destra a dimostrare di non essere in grado di guardare al di là del proprio naso. Il RENZI con ITALIA VIVA in questa vicenda ha proposto un presidente per tutti, e ha agito coerentemente. Di quali forze politiche stiamo parlando ? … Salvini, Meloni, Renzi, FI, PD e M5S (alcune delle quali tutt’altro che democratiche) ? … Siamo sicuri che, solo limitatamente a questo momento, non sia meglio che un “drago” le faccia accucciare tutte, dati i danni che tutte insieme o separatamente sono state in grado di fare negli ultimi anni, visto che almeno in questo periodo non possiamo permetterci altri errori grossolani ?