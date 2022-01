BofA ed Equita: buy sull’Italia e sulle banche con il tandem Mattarella-Draghi

Il Ftse Mib sale oggi dell’1,6% cercando di ritornare a quota 27.000, maglia rosa in Europa, mentre lo spread è in calo di 6,5 punti base a 125. Il governativo decennale italiano rende l’1,23, dall’1,39% di giovedì scorso. E’ l’effetto dell’accordo raggiunto nel fine settimana, trasversale tra i partiti di governo, a larghissima maggioranza, per rieleggere come Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Secondo Equita, Lo scenario che si è realizzato è il più favorevole per i mercati, perché fornisce stabilità al governo fino alla fine del mandato naturale del Parlamento (2023). Lascia inoltre aperta la possibilità per il premier, Mario Draghi, di diventare presidente dopo le elezioni politiche, se Mattarella decidesse di dimettersi prima della fine del suo nuovo mandato di 7 anni.

Questo risultato, “permettendo al governo di proseguire il proprio lavoro senza soluzione di continuità, migliora anche la visibilità sull’implementazione del Pnrr, un driver chiave per le prospettive di crescita italiane nel 2022-26”, scrive a Sim milanese e su alcuni dossier rilevanti all’esame del governo, per esempio Telecom Italia, che sono stati congelati dall’elezione del Presidente che “avrebbero potuto essere ritardati in caso di cambio di governo, per esempio se Draghi fosse stato nominato presidente della Repubblica”. Equita si aspetta che il risultato delle elezioni possa avere risvolti positivi soprattutto per i titoli finanziari, sui quali mantiene un significativo sovrappeso nel portafoglio raccomandato. Tra i titoli preferiti gli analisti segnalano Unicredit, Intesa, Mediobanca, Fineco, Mediolanum e Credem.

BofA oggi, in un report intitolato Buy Italy, ricorda che la capitalizzazione di mercato aggregata dei titoli finanziari italiani sotto la copertura degli analisti è passata da 99 miliardi di euro un anno fa (in coincidenza con Draghi eletto premier) ai 142 miliardi di euro attuali, ovvero un rally del 44% su base annua rispetto al +33% dell’indice Msci Europe Financial. Di conseguenza gli analisti della banca d’affari americana valutano i titoli finanziari italiani sotto la loro copertura come Buy e ritengono che continueranno a sovraperformare. Si tratta, nello specifico, di: Azimut, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Generali, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste e Unicredit

Le ragioni di questo forte buy sono diverse. A partire dal fatto che l’Italia è uno dei principali beneficiari dei programmi dell’Ue, che le sofferenze sono state fortemente ridotte, che un’elevata percentuale di crediti rischiosi alle Pmi è coperta da garanzie statali. Inoltre, le banche hanno un’elevata sensibilità in positivi sul rialzo dei tassi, BofA si aspetta un’ulteriore riduzione dei costi e ritiene che la crescita delle gestioni patrimoniali continuerà a causa della “scarsa penetrazione dei fondi comuni unita a un’ampia base di depositi bancari”.

Il 2021 è stato l’anno di Unicredit, con il titolo in corsa dell’85% per diverse ragioni (“molto sottovalutato, un nuovo ceo forte, un business plan ben congegnato”) e BofA continua ad apprezzare la banca, che venerdì ha pubblicato i conti scorgendo ancora “un significativo potenziale di rialzo”. Ma gli analisti per il 2022 hanno scelto Intesa Sanpaolo da inserire come capolista dei titoli in Europa grazie ad una gestione forte (come dimostrato dalla redditività del titolo dopo la nomina del suo amministratore delegato, Carlo Messina), a una possibilità di forte distribuzione tramite dividendo e riacquisti di azioni proprie, un netto miglioramento della redditività favorito da commissioni sui fondi più elevate, costi inferiori e accantonamenti inferiori. A questo si aggiunga la migliore sensitività ai tassi fra le principali banche europee e il nuovo piano industriale in pubblicazione il 4 febbraio che sarà un buon catalizzatore a breve termine, scrive BofA.

Gli analisti di Unicredit mettono in evidenza che sabato, durante l’ottavo turno di votazioni, il parlamento ha eletto il presidente in carica, Sergio Mattarella, come tredicesimo presidente italiano con 759 voti (su 983), rispetto ai 665 voti ottenuti quando è stato eletto per il suo primo mandato nel 2015. Il presidente ha ricevuto ampio sostegno da quasi tutti i partiti politici in Parlamento, un “risultato che garantisce la stabilità politica e la prosecuzione dell’attuale governo di unità nazionale, con il presidente del Consiglio Mario Draghi che rimane nel suo attuale ruolo”. Unicredit prevede ora un piccolo rally del Btp che abbasserà lo spread sul Bund decennale in area 120 punti base dagli attuali 125, vista l’ultima volta lo scorso novembre. In particolare, gli analisti sono lunghi sul governativo italiano a 10 anni rispetto ai Btp a 3 e 30 anni.

Secondo Barclays, se le elezioni hanno portato al mantenimento dello status quo con la rielezione del presidente Mattarella, qualcosa è cambiato. Si tratta della coesione della maggioranza di governo che ne è uscita “danneggiata”. Un fatto che gli analisti non ritengono influirà sul progresso delle riforme a breve termine, ma potrebbe generare “instabilità con l’avvicinarsi delle elezioni generali del 2023”. Lo scenario più negativo di Barclays interpreta l’opposizione di “alcuni politici di alto profilo all’elezione di Draghi alla presidenza come un implicito voto di sfiducia all’attuale governo, soprattutto alla luce dell’assenza di alternative praticabili”. Nella configurazione attuale, aggiunge Barclays, “Draghi potrebbe scomparire dalla scena politica italiana a partire dal 2023, il che, a nostro avviso, rappresenta una grave battuta d’arresto per l’Italia”. Un tema su cui si è soffermato MF-Milano Finanza nella copertina di sabato 22 gennaio scorso.