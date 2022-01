Che fa, minaccia???? Ma crede davvero si essere un deus es machina? E’ la perfidia assoluta, ma ormai il re è nudo, sanno tutti che è inaffidabile. Penso che nemmeno gli ignoranti grillini si affiderebbero a lui, perfido Albione!!!! Un uomo di estrema destra oltre la Meloni, ben camuffato da <<politico*>> di sinistra. Gli elettori lo ignorino alle elezioni politiche future.Ma non l’arrestano mai? neanche ora per le mascherine e respiratori fasulli cinesi comprati con la mediazione del suo ente di cooperazione? Un tangentario simile….ma quando lo arrestano? Se fossi un parlamentare del PD a questo punto uscirei da questo partito. Oppure metterei a votazione di tutti gli iscritti l’entrata di questo individuo.Non può usare le istituzioni a suo piacimento, va cacciato a calci in culo.

D’ALEMA ovunque va fa danni e non porta niente, qualcuno ricorda quanti voti ha preso a GALLIPOLI suo paese natale alle ultime elezioni? Io lo so però andatelo a vedere e poi ditegli chi è la malattia del PD e di tutta la sinistra.Il baffino malefico “sir-pent” per la sua smodata bramosia di potere e soldi è capace di disfare tutto, il suo rientro nel PD grillizzato porterà al prematuro disfacimento del partito. FORZA RENZI SEI IL NUMERO UNO.

D'Alema attacca Draghi : cosa bolle in pentola?

