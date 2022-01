Meloni contro tutti. Il vizio della Destra di chiedere solo il voto.E PROPOSTE FATTIBILI PER IL PAESE! SERO. SOLO BALLE E TALTE BOLLE CHE SCOPPIANO UN MINUTO DOPO FATTE O DETTE.

Almeno Almirante una qualche responsabilità personale se la prese: firmando come Capo di gabinetto del ministro Mezzasoma il manifesto che nel maggio ’43 decretava la fucilazione immediata per i Partigiani che non si fossero arresi alle forze nazifaciste. La Meloni, che ora occupa il suo vecchio ufficio da segretario del MSI, quale responsabilità politica, di governo della cosa pubblica si è mai presa? Qualcuno dirà: “sempre meglio di Salvini” ma ci vuol davvero poco! Eppure una parte consistente gli italiani la considera la salvezza della Patria.

L’unica prova pratica che si conosce di questa signora e’ l’aver fatto il ministro per qualche mese. Per il resto niente. Chiacchiere e pubblicita’. E sempre con toni alti. Eccetto Crosetto, ha un gruppo dirigente modesto. Emula di Grillo, è riuscita a raccogliere consensi sparando su tutto, sempre comodamente all’opposizione. Rifiutando l’ingresso nel governo di unità nazionale. Sulla nomina del PdR è stata a dir poco assente, lasciando briglia sciolta al cavallo della coalizione, al frastornato Salvini, per poi incolparlo interamente della sconfitta! Con tutti i guai che abbiamo, possiamo arrischiarci di affidarle la nazione?

Ora tenterà di riorganizzare il defunto centro destra ma non si sa dove pescherà il “centro”. La verità è che il suo partito, quello per esempio degli ultimi candidati sindaci (a Roma ma non solo) soffre di una inadeguatezza di classe dirigente spaventosa. Quindi non le rimane che la richiesta di elezioni e l’immersione totale nei Social modello

PERCHE I MEDIA ITALIANI NON VANNO MAI A COMENTARE QUESTE DESTRE SOLO BALLE E TALTE BOLLE CHE SCOPPIANO UN MINUTO DOPO FATTE O DETTE.

Mi pare che, da un o molto po’, la maggior parte dei commenti giornalistici e di cronaca sulla Meloni si focalizzino su episodi, fatti minori, immagini, posture…; non ricordo d’aver mai letto un’analisi ‘critica’ serio sul pensiero sociale e politico di quella che alcuni considerano ‘il vero personaggio del centro-destra’. Anzitutto è di destra s.s. e, a mio modesto avviso, al di là d’essere forse ‘simpatica’ (??) – almeno secondo alcuni – come leader politico è piuttosto leggera, specie se comparata a livello europeo (per contro, se restiamo nei nostri confini, effettivamente…). Tuttavia, va ammesso, è coerente… ma anche nella cecità politica di votare sistematicamente contro (vedi Draghi e Mattarella), che non l’aiuterà.

MELONI IL VOTO DEL POPOLO PER NOMINARE IL PdR COSA NE DICI? O ANCHE QUESTO ORA NON VA PIU BENE PERCHE PROPOSTO DA RENZI.

Il Presidenzialismo può essere la bandiera del nuovo Centrodestra?…

Dico nuovo perchè Berlusconi ha dimostrato di non essere in grado….e il suo partito in analisi con Brunetta e Carfagna in cerca di un nuovo tutor..

Renzi vuole anche lui il Presidenzialismo ed ecco l’aggancio che può saldare finalmente Renzi ed evitare il suo pendolariato come sostenete voi politico….

La nuova DC non può aggregarsi con il PD di Letta..l’esperienza di Conte e del gioco delle donne candidabili ci fa capire che o Letta è un perfido da tenere alla larga o uno che non controlla i deputati…

Ora il PRESIDE NZIALIZNO. Rispetto a tre anni fa, la percentuale di chi è favorevole a un’elezione diretta del Capo dello Stato è salita dal 72 al 73%. In particolare, è cresciuta di 8 punti la percentuale di chi ritiene abbastanza opportuna la scelta di affidare ai cittadini tale incarico, mentre è diminuita del 7% la quota di chi risponde alla domanda con la frase “abbastanza opportuno”…….ecco da dove deve partire il Centro e Centrodestra…da questa soglia e intestarsi la spinta verso il nuovo.

Meloni contro tutti. Il vizio della Destra di chiedere solo il voto.E PROPOSTE FATTIBILI PER IL PAESE! SERO. SOLO BALLE E TALTE BOLLE CHE SCOPPIANO UN MINUTO DOPO FATTE O DETTE.

