Renzi: “Prossima legislatura riforma per elezione diretta Capo Stato”

Renzi: “Molti quelli che mi denigrano in continuazione, pensavano che avrei votato la Casellati in cambio della presidenza del Senato”

Renzi ha fatto il punto sull’elezione del PdR svelando il timore di molti esponenti del centrosinistra che votasse la Casellati per fare il Presidente del Senato.

Matteo Renzi ha rivelato alcuni retroscena sull’elezione del Capo dello Stato tra cui la preoccupazione di Letta e di alcuni democratici che pensavano che avrebbe votato la Casellati pur di fare il Presidente del Senato. Ha inoltre dato un giudizio sull’operato del suo omonimo leghista.

Renzi sulla Casellati il leader di Italia Viva ha svelato che i rapporti con il Partito Democratico si sono tranquillizzati “quando hanno capito che non avrei mai fatto asse sulla Casellati, perché in tanti pensavano che l’avrei votata pur di avere la presidente di Palazzo Madama“. Dopo aver lasciato intendere lo scambio proposto, ha ribadito di non combattere contro tutti per un tornaconto personale ma per le sue idee.E dunque, “quando davanti ad un caffè ho chiarito a Letta che non avrei mai accettato lo scambio di poltrone, è cambiato il clima e abbiamo lavorato meglio”.

Renzi su Salvini Renzi si è poi espresso sulla gestione dell’elezione da parte di Matteo Salvini definendolo un grande sconfitto. Accusandolo di aver scambiato la ricerca del presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo (“Cercava il nome a effetto“), ha ritenuto che si sia mosso senza logica.Quando un pomeriggio, ha spiegato, “è sparito tre ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritto che il professore avrà provato a dargli, anche perché per me lui è in assoluto il migliore“. E invece nulla, ha concluso il senatore: una volta voleva l’accordo con Letta, poi con Conte, poi con Meloni, poi con Italia Viva, ma alla fine è riuscito nel risultato di scontentare tutti a cominciare dai suoi.

Renzi: “Il premier riparta più forte di prima”

“Spero che Draghi riprenda il timone del governo con più forza. Che non significa ignorare il Parlamento ma sfidare la politica in positivo. Draghi non è indebolito. Ma il suo governo oggi può fare di più e meglio. Sbloccare le infrastrutture, semplificare le regole della dad a scuola, mettere a terra progetti del Pnrr, combattere in Europa la battaglia sul debito. Tutte cose che il premier farà, ne sono certo. E noi saremo al suo fianco. La legislatura durerà fino al 2023: mai avuto dubbi a tal proposito anche se Conte ha sognato di interromperla prima”.

Renzi: “Prossima legislatura riforma per elezione diretta Capo Stato”

“Andare all’elezione diretta del Presidente mi sembra una necessità rafforzata dallo show triste di questi giorni: che poi sia presidenzialismo all’americano o semipresidenzialismo alla francese, vedremo. Ma questo tema sarà oggetto della legislatura 2023-2028. Sulla legge elettorale, invece, si potrebbe fare nei prossimi mesi ma inciderà la volontà dei gruppi maggiori come Cinquestelle e Lega che ad oggi sono dilaniati”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“Il centrodestra non c’è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinquestelle siano messi meglio. Saranno mesi di cantieri all’interno dei vari schieramenti politici. Ma è prematuro immaginare che cosa accadrà. La conferma di Mattarella e di Draghi portano stabilità al Paese e questo paradossalmente consentirà l’evoluzione del quadro partitico”, Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in una intervista al ‘Corriere della Sera’.

