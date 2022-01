SI SCHERZA EH (ma non troppo…)

Quanti esseri umani rosicanti che frequentano la pagina solo per il gusto di sparlare , si vede che non hanno altro da fare. Solo Rosicare. E nel frattempo. Renzi sempre più avanti di tutti quando serve,e i prossimi sondaggi lo darammo in calo! e i rosiconi felici applaudiranno.

Nel frattempo i ROSICONI blaterano! RENZI sei fantastico ti stai prendendo il merito per aver riportato Mattarella quando in realta tutti sanno che volevi CASINI ……. Si si tutti tranne i lettori di sta pagina.

I retroscena sono troppo raffinati per essere compresi da tutti…aggiungo un dettaglio…Renzi non ha rilasciato dichiarazioni con le quali si intesta a l’elezione di Mattarella….anche se molti di noi che frequentano la politica, sanno benissimo come sono andate le cose e ti dirò di più…pur detestando Di Maio, ti posso dire che uno zampino ce lo ha messo pure lui!

Come vedi, qui siamo persone ragionevoli , abituate a dialoghi, a critiche interne, ma non certamente fans!! Comunque. Non c’è due senza tre: prima la mossa del cavallo per disarcionare Salvini, poi la caduta del Conte due, ora il ritorno di Mattarella.UN GENIO