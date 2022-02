Renzi “rottama” Conte e Salvini: «Populisti e sovranisti sono sconfitti»

Il kingmaker è stato Matteo Renzi . Risolutivo per blindare operazioni istituzionalmente scorrette : non ha mai fatto mezzo nome, ma ha sempre e solo tratteggiato un profilo: “personalità atlantica ed europeista”. Ha affossato, in modo paziente e politico, prima la candidatura di #Berlusconi , sottraendogli i 35 grandi elettori di Coraggio Italia con i quali ha quasi stretto un patto sul Quirinale, poi si è opposto a #Casellati e infine a #Belloni , anche se la sua opposizione a questa ottima candidatura è apparsa a molti pretestuosa e ingenerosa: avrebbe potuto essere la prima donna PdR, e sarebbe stata una splendida presidente. Ne ha fatto una questione di provenienza della carica sopra al prestigio personale. .E’ stato il vero cecchino dei candidati di destra, e non il loro #kingmaker , come paventavano i più stolti dentro al PD. La mossa più abile? Forse, aver suggerito di non ritirare la scheda al quinto scrutinio, impedendo così a #Conte di consumare il tradimento per far eleggere la #Casellati . Come sua prima scelta, probabilmente, #Renzi aveva #Cassese , come seconda #Draghi ma solo trovando un accordo politico per sostituirlo a #Chigi . Quindi il bis di Mattarella e infine Casini. E’ ruiscito, Renzi, a far convergere il 77% del Parlamento su #Mattarella , ossia il candidato che aveva imposto lui 7 anni fa contro il patto D’Alema-Berlusconi (che volevano Amato). Solo che allora Renzi aveva 400 grandi elettori, questa volta ne aveva 45. E i grandi elettori erano di centrodestra o populisti per l’82%. Quindi Renzi ha fatto un altro capolavoro . Italia Viva