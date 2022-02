Calenda in totale confusione, l’invidia e la gelosia nei confronti di Renzi gli hanno offuscato il cervello.

Nei confronti politici di Calenda ho tutto e niente da ridire. Ridire e ridere, perché Calenda mi fa lo stesso effetto delle montagne russe. Ci sali su sapendo che quasi te ne potresti pentire, ma volevi provare un quasi spavento, per sentirti all’uscita quasi sollevato per lo scampato pericolo.

Perché Calenda è un quasi politico che trasforma tutto quello che tocca in quasi.

Vorrebbe essere quasi di sinistra, un nemico quasi giurato dei grillini, ma poi è tra i primi a rispondere sì all’appello giallo-verde-nero per Belloni PdR, dopo avere quasi appoggiato Cartabia.

E infine vota con quasi entusiasmo per Mattarella, quasi avesse pensato a lui da sempre.

Vorrebbe essere la novità politica, e per questo si immagina quasi liberale, quasi democratico, quasi socialista, quasi riformista, quasi un po’ come butta, secondo giorni.

Ci si è sforzati di dare una interpretazione alla sua azione politica, ma quasi nessuno ci è riuscito. Perché quasi nessuno è in grado di capirlo, sostiene, tanto sarebbe distante dai vecchi schemi.

L’unica cosa quasi certa di lui è che non sopporta Renzi.

Non gli va bene quasi tutto del leader di Italia Viva, ma non si capisce quasi niente del perché. Quasi niente, perché una cosa si capisce perfettamente. Trovandosi quasi sempre fuori dall’azione, ha un’unica direzione senza quasi, quella di essere contrario a Renzi. Perché, ragionando solo in termini di concorrenza, si sente impari e questo lo manda in bestia quasi ogni ora.

Perchè se Renzi è la Coca Cola, lui non riesce ad essere neanche quasi una Pepsi. Più che una Pepsi…una gazzosa. Pensavo che fosse diverso un po’di tempo fa,ma una delusione Usa e abusa degli altri per poi rivolgersi contro.Solo astio! gazzosa che se la scuoti un po rimana aqcua leggermente zuccherata. Mai, come in questa fase delle elezioni del PdR era apparsa così evidente l’incapacità politica di Calenda. Dai gente nessuna affinita con RENZI.Nessuna affinità con uno che stava andando mani e piedi nel trappolone giallo-verde-nero? Le uniche affinità sono brutte copie della linea Renzi, quando gli scappano. Ma se posso parlare direttamente con un leader, perché perdere tempo con un gregario? per onestà bisogna aggiungere che anche Letta stava cadendo mani e piedi nel trappolone di Conte-Salvini-Meloni(dichiarava su Rai 3 a” mezz’ora” il giorno dopo che per lui era normale candidare la Belloni). A parte i risvolti (gravi) istituzionali di questa posizione, i casi sono due: o Letta è un bradipo(ipotesi migliore) o è inadatto. COMUNQUE TORNANDO AL CALENDA È difficile accettare per lui di non avere la stoffa politica di Renzi, se se ne rendesse conto, sarebbe una preziosa spalla per Renzi, perché operativamente rimane un tecnico molto ma molto capace. Ma. Lui è l ariete dei resti del PD su mandato di Bettini d Alena. ha fatto il suo partitino per bloccare Italia viva,ma non andrà da nessuna parte… facilmente tornerà alla ditta.poche idee e ben confuse,falso fino al midollo(“io e Renzi abbiamo sempre lavorato bene” detto prima diRoma1) fino alle quotidiane denigrazioni quando i sondaggi crescono.Un poveretto

Calenda in totale confusione, l'invidia e la gelosia nei confronti di Renzi gli hanno offuscato il cervello.

