Ecco come Mattarella proverà a ridare slancio alla politica

Inoltre, non è nello stile “a bassa voce”, per quanto fermo nei propositi, di questo Capo dello Stato entrare in polemica diretta con il Parlamento, cui anzi egli riconosce il ruolo una volta tanto da protagonista manifestato la settimana scorsa e al quale non potrà che dirsi riconoscente per la fiducia confermatagli.

Non è il caso di fare delle polemiche, da parte del Quirinale. Semmai lo sforzo va indirizzato al “come” suscitare un colpo di reni della politica dinanzi alle emergenze: ma da questo punto di vista, per Mattarella, l’impegno del governo sta dando comunque dei frutti, sia sul versante della lotta alla pandemia che su quello della ripresa economica certificata dalla crescita del 6,5 del Pil.

Il problema dei problemi resta quello delle riforme istituzionali e costituzionali, e su questo è probabile che il Capo dello Stato interverrà con una certa perentorietà. Così anche sull’emergenza sociale e il lavoro, tema richiamato nella breve comunicazione davanti ai Presidenti delle Camere che lo informavano della avvenuta elezione.

Anche Mattarella aveva «altri piani». Non lo farà pesare, non è da lui forzare i toni. Ma insistere sui contenuti, questo sì. Dunque, riforme, realizzazioni, iniziative concrete: non è il tempo delle parole, questo. Dall’alto della sua postazione istituzionale, il vecchio-nuovo Presidente della Repubblica vigilerà a che la politica vinca le sue sfide, a partire dalle riforme, e lo farà non in modo notarile ma attivo, con il suo stile non gridato ma sapendo che la politica gli è debitrice e che in ogni modo dovrà ascoltarlo e seguire le sue indicazioni.