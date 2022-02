L’identità di un popolo nel discorso di Mattarella

PENSATE COME POTEVA ANDARE A FINIRE. INVECE è finita benissimo, meglio del previsto.

Fin dall’inizio avevo sperato nel BIS di Mattarella, ma avevo perso le speranze. Poi, grazie alla Sua sensibilità ed al suo alto senso dello STATO, oltre al lavoro sottile intelligente decisivo svolto soprattutto dal PD, col contributo anche di ITALIAVIVA appena hanno intravisto la disponibilità del Presidente, abbiamo di nuovo quello che ci ha rappresentato così bene in Italia e all’estero, ma soprattutto quello che ha salvato il Paese e 60 Milioni, più volte intervenendo da par suo, leggero e determinato, su Partiti ed Istituzioni nei momenti di CRISI ed EMERGENZE terribili.

Al contempo abbiamo mantenuto DRAGHI AL SUO POSTO, che era la seconda necessità irrinunciabile per fronteggiare i tempi davvero difficili che abbiamo davanti.

SOLO che purtroppo non è finita qui. Sarebbe troppo facile. Adesso restano le altre due caselle da riempire: quella della Parte preponderante che spetta a TUTTI NOI e quella delle cose da fare per provare a tornare ad una normalità nella messa in Sicurezza di questo Paese: Salute Economia Lavoro, Risorse Energetiche, Diritti, Risorse economiche da destinare alla tutela dei più deboli, Ristori per chi è rimasto indietro fra le Famiglie Operai Aziende ed infine l’AMM.ne FONDAMENTALE del PNRR.

SAPREMO NOI mettere in mano la cura di tutto questo ai Partiti ed ai Personaggi più adeguati, adesso ed alle prossime Elezioni, o ci ripresenteremo ancora una volta con Personaggi alla coque e ci trasformeremo di nuovo in PICCOLI seguaci di personaggi ridicoli ancora più piccoli di noi?

Intanto brave davvero, come sempre, le 2 Capogruppo PD a chiedere immediatamente di non perder tempo su TUTTO come su quanto sollecitato dal Pres. Mattarella.

E DA MATTARELLA CI INVIA. Un invito alla mobilitazione generale, all’adunata che accomuna tutti per vincere le sfide del futuro. GLI ITALIANI L’AVRANNO CAPITO? LO ASCOLTERANNO? MENO DI 24 MESI E IL DILEMMA SARA SMASCHERATO. E SUL RISUSTATO SONO UN TANTINO PESSIMISTA, E MI AUGURO DI SBAGLIARMI.

È l’identità di un popolo quella che si staglia chiara e forte nel discorso di insediamento del presidente Mattarella. Tutti ci siamo ritrovati nelle parole del presidente. Ciascuno di noi si è sentito toccato, accarezzato, chiamato in causa da almeno uno degli appelli tra i tanti di un discorso appassionato, interrotto per 55 volte dagli applausi dei 1000 presenti a Palazzo Montecitorio.

Un intervento che traccia percorsi di sviluppo e di futuro, ma al tempo stesso parla alle corde del paese quando con affetto e premura vera, autentica accende un faro sugli anziani, sulle donne e sui lavoratori precari. Su alcune delle categorie più colpite dalla crisi e dalla lockdown economy, Messaggi che vengono rafforzati da parole quali “dignità”, “diseguaglianze”, citate a più riprese dal presidente Mattarella.

L’appello a magistratura, politica e istituzioni di ogni ordine e grado, alle imprese e ai corpi intermedi senza tralasciare, liberi professionisti, cittadini delle zone interne, delle comunità insulari e montane. Un Paese intero, dal centro alla periferia, dalle Alpi al Mediterraneo chiamato a raccolta per capitalizzare l’opportunità del Pnrr, per valorizzare le nostre grandi risorse a partire dall’Italia del bello, della cultura, dell’ingegno, del teatro che tutto il mondo ci invidia. Scenari di crescita mentre soffiano i venti di una guerra che ha più nomi: Covid, costi dell’energia, inflazione che morde le fasce più fragili del paese.

Un invito alla mobilitazione generale, all’adunata che accomuna tutti per vincere le sfide del futuro, dell’innovazione, dello sviluppo purché inclusivo, sostenibile mettendo al centro la persona, l’ambiente, la giustizia sociale ed economica. Un new deal che poggi su un rinnovato e ritrovato protagonismo del parlamento come luogo democratico e nella Costituzione che rappresenta i punti cardinali di azione della politica.

Il richiamo alle parti sociali riporta poi alla memoria il ricordo dell’intervento del Capo dello Stato ai 100 anni di Confcooperative celebrati nel maggio del 2019, quando Mattarella portando il suo saluto ci disse “Quanto fa il movimento cooperativo in questo paese sottolinea il ruolo fondamentale delle parti sociali e dei corpi intermedi, che non a caso la Costituzione esprime come un pilastro portante della vita della Repubblica”. Noi ci siamo presidente Mattarella. Al suo fianco, al fianco del paese e al fianco della Repubblica che riconosce e incoraggia la funzione sociale della cooperazione all’art. 45 della sua Costituzione. Come dice lei “Noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’Italia!”

