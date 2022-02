Matteo Renzi: «Per il M5S il 2022 sarà una notte di San Lorenzo continua»

Matteo Renzi affronta i temi del giorno: dalla nuova legge elettorale alla riconferma di Mattarella. E su Elisabetta Belloni dice: «Basta parlare dei servizi segreti»

«I toni di Mattarella saranno molto diversi» da quelli di Napolitano. «Mattarella è presidente a pieno titolo, evitate di dire un presidente a termine, ha un mandato di sette anni e come tale intenderà svolgerlo al massimo. Napolitano si sapeva che avrebbe fatto il presidente per un paio di anni». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervistato a Sky Tg24.

Matteo Renzi: «Ora non serve una nuova legge elettorale»

«Non penso che la vera questione del Paese sia la legge elettorale. La priorità è cambiare il sistema costituzionale. Ci ho battuto la faccia una volta. In questo anno è impossibile, ma penso tornerà fuori» ha aggiunto Matteo Renzi. «Con il rosatellum si apre una prateria al centro, se invece vogliamo andare al proporzionale, che io non amo, dico che è impensabile farlo senza le preferenze. Volete il proporzionale? Dovere portarvi dietro le preferenze, sennò è una follia».

Matteo Renzi, i rapporti con il Pd e il caso Belloni

«Con il Pd abbiamo lavorato bene, per evitare una candidatura gialloverde al Quirinale. Su un paio di passaggi non ci siamo trovati, ma alla fine c’è stata una vittoria oggettiva del fronte riformista contro quello sovranista e populista» ha aggiunto Matteo Renzi a Sky Tg24. Per le alleanze, bisogna chiedere a «Letta se vuol inseguire i riformisti o la Cgil e i populisti grillini». «È arrivato il momento di spegnere i riflettori sulle attività del Dis, meno ne parliamo meglio è, i servizi segreti non devono far notizia, se lo fanno significa che si è rotto qualcosa. Il mio invito alle forze politiche è di permettere alla dottoressa Belloni di svolgere il proprio lavoro, meno se ne parla e meglio è». Infine, il M5S. «I cinque stelle sono destinate all’implosione, il 2022 sarà una notte di San Lorenzo continua, una notte di Stelle cadenti».

Federazione Toti-Renzi riparte, e ora si pensa anche a un ‘nome’

I tempi sembrano maturi per partire con una federazione. A quanto apprende l’Adnkronos non si ferma il progetto comune che coinvolge Italia Viva, i ‘totiani’ di ‘Cambiamo’ e gli altri ‘cespugli centristi’ per unire le forze in Parlamento in vista della sfida elettorale del 2023. Archiviata la partita del Colle con il Mattarella bis, raccontano, Giovanni Toti e Matteo Renzi potrebbero rivedersi per lanciare, tra una decina di giorni, un patto federativo per allargare il perimetro del centrodestra anche a sinistra.

E, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti autorevoli delle forze politiche coinvolte, pare che stavolta si sia davvero vicini a chiudere. Tanto che chi sta lavorando al dossier assicura: “Stiamo pensando a un nome”. Una federazione che sarebbe il primo passo verso un contenitore politico di stampo moderato, che può contare per adesso su una ottantina di deputati e senatori e che potrebbe avere nel prossimo governo una rappresentanza visibile e importante in grado di affrontare poi congiuntamente le prossime politiche.

Altro obiettivo, non di poco conto in questo momento di grande scomposizione del quadro politico, soprattutto nel centrodestra, raccontano, è inserire negli accordi la riforma della legge elettorale in senso proporzionale. Anche se anche oggi Matteo Renzi ha confermato i suoi dubbi. E lo ha spiegato così: con “il Rosatellum il Pd deve decidere se inseguire i massimalisti e i populisti e Salvini e Meloni si saldano. Questo apre una prateria al Centro, il Rosatellum è il sistema migliore per creare un grande spazio riformista e liberal democratico”.

Ma la discussione sul sistema elettorale resta al momento solo una suggestione. Troppi i passaggi ancora da definire in un quadro politico in estremo movimento sia nel centrodestra che nei 5 Stelle. Intanto, però, il progetto ‘terzopolista’ va avanti. Le prove tecniche di questa federazione, raccontano, si sarebbero avute proprio durante le frenetiche trattative per il Colle, quando l’asse centrista Fi-totiani-Udc sembrava a un passo dall’accordo con la sinistra, renziani in testa, sul candidato politico Pier Ferdinando Casini.

Resta, però, ancora il nodo di ‘Coraggio Italia’, che risulta divisa sulle future prospettive politiche: da una parte Toti e i suoi di ‘Cambiamo’, pronti a stringere intese con Renzi, e dall’altra, Luigi Brugnaro, che starebbe ancora riflettendo su quale possa essere la strategia migliore per il movimento centrista fondato insieme al governatore ligure.

