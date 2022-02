Scuola: “Si torna a un esame di maturità degno del suo nome”

Una giornata intensa quella di oggi, 4 febbraio, nel segno della Mobilitazione Nazionale indetta dalla Rete degli Studenti Medi a seguito della pubblicazione della proposta di Esame 2022. Per il sindacato studentesco a mobilitarsi sono oltre 100mila studenti e studentesse in più di 40 piazze in tutta Italia. Roma, Milano, Genova, Venezia, Palermo, Firenze, Perugia, Bari, Torino, Trento, Verona.

A Roma, il corteo nazionale partito da Piramide arriverà sotto alla sede del ministero dell’Istruzione in viale Trastevere. Qui, dovrebbero incontrare il vice capo Gabinetto e i tecnici che si occupano di maturità (Ansa). I ragazzi di Rete studenti chiederanno che l’esame si basi sul colloquio orale con la tesina, chiedendo anche un passo indietro sulla seconda prova. Gli studenti chiedono un passo indietro sulla seconda prova scritta, un colloquio orale basato sulla tradizionale tesina prodotta dal candidato e più spazio al perscorso degli studenti. L’accusa principale rivolta al Ministero è quella di decidere sulla scuola senza sentire i diretti interessati, ovvero studenti e insegnanti. ”Abbiamo organizzato una mobilitazione ampia – spiega Tommaso Biancuzzi della Rete degli Studenti Medi – e la risposta degli studenti e delle studentesse, non solo di quinto anno, è stata immediata. Abbiamo messo insieme decine di piazze in quattro giorni perché c’è rabbia e ansia verso questa formula di Esame. Non è la strategia giusta, il Ministero ci convochi per ascoltarci e definire insieme delle modalità di Maturità più adatte al momento. Bianchi ascolti la voce dei 100mila studenti scesi oggi nelle piazze”. (Ansa)

Uova contro la polizia invece a Torino, dove un corteo molto partecipato ha raggiunto la sede dell’Ufficio scolastico regionale contestando le scelte scolastche del governo, la nuova maturità e ricordando Lorenzo Parelli, il 18enne morto mentre svolgeva il suo stage per l’alternanza scuola-lavoro in una fabbrica metalmeccanica in provincia di Udine. Gli studenti, che dovrebbero raggiungere il campus Einaudi, sono quindi ripartiti accendendo alcuni fumogeni davanti alla stazione di Torino Porta Nuova. “Siamo qui davanti a quelli che dovrebbero rappresentarci e che si rifiutano di ascoltarci, che non tengono In considerazione le nostre richieste e vogliono far pagare a noi cose di cui non abbiamo colpa – hanno detto al microfono i giovani sotto l’Urs – oggi ci facciamo sentire e lo faremo nelle prossime settimane in ogni scuola, abbiamo proclamato lo stato di mobilitazione permanente finché non vinceremo .Non possiamo arrenderci adesso, siamo in tanti e domani saremo ancora di più perché abbiamo la ragione dalla nostra parte”. “E dal 2018 che riformano la maturità e non sanno prendere una decisione – hanno concluso – in questi due anni ci hanno abbandonato e oggi siamo stufi di essere dimenticati, di essere lasciati in un angolo, vogliamo crescere, imparare e studiare quello che ci serve” (Adnkronos).

In tutta Italia gli studenti chiedono quindi di essere ascoltati. E anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando, commentando le manifestazioni studentesche di oggi, ha dichiarato: “Il fatto che gli studenti siano in piazza è comunque una notizia positiva e lo dico con convinzione. Si riappropriano di temi che riguardano soprattutto loro: il fatto che i giovani vadano, in piazza, protestino, lo considero un fatto positivo per la democrazia, come peraltro mi pare abbia detto ieri il presidente della Repubblica”. E a poi concluso dicendo: “Ascoltare la loro voce è un nostro dovere” .