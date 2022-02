LO SPETTACOLO.O MEGLIO IL DRAMMA POLITICO E FINITO.

SERVE “Avere il coraggio di dire basta al ‘bipolarismo bastardo’ opportunista e fonte di instabilità – riflette -, e avviare un dibattito per tornare a un sistema elettorale di tipo proporzionale, serio e corretto verso la governabilità”. “Nelle democrazie mature regolate dal maggioritario, due visioni alternative convergono al centro e isolano le tendenze estremizzanti. In Italia, invece – è la sua analisi – in ragione della sua democrazia ancora non compiuta, il maggioritario ha prodotto l’effetto opposto: ha radicalizzato l’offerta politica e ha lasciato il centro senza voce”. E ora d’essere ” consapevole della nostra responsabilità: insieme stavolta questi sogni li possiamo realizzare”.

Rifarsi alla “prima Repubblica” un po’ spaventa ma è come per la Democrazia: è imperfetta ma è la meno imperfetta. Ha ragione il prof. Brunetta quando sostiene che una Coalizione tenuta insieme solo ai fini elettorali prima o poi si sfascia come vediamo ora. Rassegniamoci al 10 partitini di una volta ma che l’alleanza per governare sia almeno sulla base di valori condivisi e, come Lui dice, che raccolgano le tesi dei meritevoli e dei bisognosi. In Germania funziona, bisogna solo avere il coraggio di una buona legge proporzionale.in cui uno “zero virgola” non diventi l’ago della bilancia con potere di ricatto.

Purtroppo berlusconi si opporrà a questo progetto (del resto ogni qualvolta è stato chiamato ad uno scatto per l’interesse del paese ha sempre risposto picche…). Sarà dunque interessante vedere come reagirà la parte di FI più consapevole e ormai lanciata verso un’impostazione indipendente dalle follie sovraniste. Il problema vero è però un altro: la resistenza di un elettorato che alla sola idea di una possibile “intesa” con il centro sinistra non ha alcuna esitazione a scivolare sempre più a destra.

“Il centrodestra è finito, basta con il bipolarismo bastardo” BENE LA NASCITA DI ITALIA AL CENTRO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo