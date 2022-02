Meloni+Salvini=il nulla.

Meloni chiede chiarezza: “Con Salvini le questioni non sono personali, ma politiche”

“Purtroppo si deve interrogare su partiti di centrodestra che tra l’alleanza col la destra e quella con il centro! preferiscono il centro”

Come nel Movimento 5 stelle, fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, così nel centrodestra, fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. L’espressione usata è la stessa: “Non sono questioni personali ma politiche” dice Meloni a Radio 24 del leader leghista, così come nei giorni scorsi Conte del ministro degli Esteri. Purtroppo mi devo interrogare su partiti di centrodestra che tra l’alleanza col centrodestra e quella col Pd preferiscono il Pd” sottolinea ancora Meloni

NON sono questioni personali ma politiche, ossia lo rifacciamo o no il ventennio fascista? Ho fatto apposta la sigla FdI con la effe che significa FASCISTI. E poi mi serve un ducetto sul Colle! I bambini devono tornare a scuola con il grembiule nero e il fuciletto! e in parlamento voglio solo fascisti! Voglio fare il capo del governo e declamare i miei discorsi dal balcone di Piazza Venezia ! Poi pensereno all’impero e combatteremo contro le democrazie plutocratiche! Una parola sola! VINCERE e VINCEREMO! Mi sorge spontanea una domanda: ma le sai cucinare due uova al tegamino? Poi “te serve una pedana sul balcone di Piazza Venezia se no NUN te vedono”!

Il grande Ettore Petrolini con la satira beffeggiava il fascismo con la parodia del Nerone incendiario. infatti ha lasciato macerie! Mi ricorda una battuta durante uno spettacolo:”io non c’ è l’ho con te ma con quello che te sta accanto, che non te mena!

La nostalgica fa finta di non sapere che la sua costola di destra, la Lega, è al governo del paese. La sua è solo ipocrisia. Se è al governo la Lega vota provvedimenti del governo, di Speranza, di Di Maio, di Brunetta o chi altro. Allora queste sceneggiate romane, da classica interprete del nulla, una volta tanto potrebbe anche risparmiarsele.

Io quando sento o leggo la Meloni mi chiedo sempre come sia possibile per un simile personaggio politico abbia seguito e spazio. Le sue argomentazioni superficialissime sia in ambito sanitario, economico, politico, istituzionali fanno rabbrividire anche le logiche più elementari. La richiesta infantile del voto diretto della carica più importante dello stato dimostra il suo disprezzo per la storia repubblica del nostro paese, la negazione delle ragioni profonde e democratiche alla base del processo che ha portato alla nostra costituzionale, la sua sub cultura politica che sa tanto di nostalgico in cui alla democrazia parlamentare rappresentativa con i suoi pesi e contrappesi si desidera una forma di Stato presidenziale che una giovane democrazia come la nostra non può permettersi state l’esperienza tragica del ventennio che ha ancora proseliti. No grazie. Il nostro impianto costituzionale è garanzia di democrazia e non si cambia. La fratella anche oggi ha diffuso urbi et orbi (nel senso di ciechi) le sue corbellerie.

Se eleggi il PdR a suffragio universale e non cambi il meccanismo di pesi e contrappesi e le competenze provochi solo danni senza risolvere nulla. Capito, cara Fratella? “…su scuola e greenpass dal governo misure mostruose…” ipse dixit Giorgia. Mostruose? Davvero? Avresti preferito, cara Giorgia, la strategia anti-covid del tuo fraterno amico Orbàn. Così efficace, da portare l’Ungheria al record mondiale di 4338 decessi per milione di abitanti…..La Meloni interpreta il pensiero del “liberi tutti” in onore del profitto e allora vai con tutta quelli che truffano, mi pare di aver letto 440 mln di euro sul super bonus, ideato da un gruppo di imprenditori (Ladri) un stato serio a pane e acqua e al gabbio subito con un solo processo immediato.

