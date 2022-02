Ragazzini ammaestrati da adulti in malafede. Non ve la prendete con loro: il poppante nella foto non saprà nemmeno cos’è Confindustria e chi gli ha preparato il cartello.Non conoscono la Democrazia né la politica ! Che poi se la debbano prendere tutti con Renzi è un fatto assurdo e di incapacità criticCome a!sono pretestuoso questi scioperi. Poi non vogliono fare gli esami scritti perche’ poi come escono dalla scuola?

Queste foto fanno rabbrividire, quel cartello fa rabbrividire qualsiasi politico ci fosse stato sopra.

“Partecipare alla vita democratica e politica” non significa fare proteste, ma fare proposte. Non significa urlare dei “vaffanculo” o denigrare, ma collaborare con le istituzioni. Ecco, quello non diventa più “partecipare alla vita politica e democratica del paese”, ma significa semplicemente perdere tempo in modo sbagliato. E no, non sono io che denigro chi negli anni ha scioperato giustamente per i propri diritti. Chi non ha rispetto per quelle persone è chi giustifica un’anarchia incasinata con atteggiamenti che di politico e democratico non hanno nulla. Chi denigra, chi urla, chi offende non fa né politica né è democratico, semplicemente fa lo sciacallo.

Vergognoso! Sono contro la scuola e contro il lavoro. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo