CALENDA: Si dimostra sempre più un grande rancoroso e un piccolo uomo. PORELLO! L’INVIDOA COME PUO RIDURLO. Mi fa sempre più schifo , questo deve dite qualcosa , diversamente ma chi parla di Calenda……

Renzi ha fatto conoscere Calenda , Calenda e’ un piccolo brutto uomo. Calenda, cosa ti credi? sei stato ministro per merito di Renzi. A me sembra che tu ai un odio che ti rode dentro contro Renzi. Si è creato un stile da bozzuro per farsi ascoltare altrimenti che dire lui non ha esperienza politica, come i. 5s sputtanando gli altri per emergere loro. Così è finita la politica, ma esistono ancora dei politici con la P maiuscola? si uno fa di nome MATTEO RENZI, rancoroso CALENDA. Tu sei semplicemente un presuntuoso che ha uno smisurato concetto di sé. Tempo fa’accusò Renzi di essere vendicativo, ma oggi il suo atteggiamento è 1000 volte più disdicevole di quello che ha attribuito a Renzi stesso. Persone passive che non servono all’Italia che non sa cosa farsene di pariolini sporchi di rosso che giocano a fare i tribuni della plebe. Ne faremo volentieri a meno! PS: Mi dispiace davvero quanto accade. Comprendo fare un proprio percorso di sviluppo. Ma quando Renzi si mettera’a viaggiare col pullman non andta’a confrontarsi col territorio? Mi fermo qui. Il post verrebbe troppo lungo. Comunque un peccato. E’stato aiutato tanto alle passate elezioni europee e su Roma. Vedremo come finisce.

Calenda: “Renzi? Ha come interlocutori solo Obama, Bezos e Dio”

“Premesso che per ora Renzi riconosce come interlocutori solo Obama, Macron, Bezos e Dio; non c’è altra strada che costruire un partito solido, fare i congressi, dotarsi di un buon ufficio studi, girare il territorio. Lo stiamo facendo con PiuEuropa e liste civiche”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, in un botta e risposta con Claudio Velardi sulla nuova aggregazione centrista che si sta creando.

“Non ci sono scorciatoie per costruire un forte partito liberal democratico. Occorre prendere i voti radicandosi sul territorio, girandolo, essendo molto netti nella proposta politica e nei comportamenti. Mettere insieme qualsiasi cosa profumi di centro non funziona. Anzi”, prosegue il leader di Azione che poi scrive: “Aggiungo e ti prego di conservare questo tweet, che Toti, Brugnaro, Cesa, Quagliariello, Romani, Mastella verranno riassorbiti nel centrodestra. Mentre abbiamo bisogno di un forte presidio liberal-democratico indipendente da destra e sinistra. A questo lavoriamo con +Europa”.

Per Calenda, “la prova che questa è la strada giusta è il risultato di Roma. Ovviamente Italia Viva dovrebbe essere un interlocutore. Ma così non è per la semplice ragione che Renzi la sta portando da un’altra parte. Dove lo sa solo lui”.

Rispondendo a un altro utente, Calenda spiega ancora: ” Azione ha 30.000 iscritti, 1000 amministratori locali e ha appena fatto 108 congresso provinciali. Questo weekend ci saranno i regionali e il 19/20 il congresso nazionale. Se vai a controllare sul sito i membri della direzione riconoscerai persone di grande valore”.

E poi: “Lo considerate personale perché ha pochi parlamentari. Giornali, media e social parlano di politica in relazione al parlamento. Se non sei parlamentare non ti invitano in TV. La nostra idea è di candidare amministratori che negli altri partiti non hanno più spazio. Vedremo”.

CALENDA: Si dimostra sempre più un grande rancoroso e un piccolo uomo. PORELLO! L’INVIDOA COME PUO RIDURLO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo