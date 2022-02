IN ITALIA LO DENIGRANO AL ESTERO LO PAGANO PER LA SUA COMPETENZA!Matteo Renzi ha incassato 1,1 milioni per le consulenze in Arabia Saudita

Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva rispondendo alle richieste di chiarimenti di un istituto bancario.

Matteo Renzi ha incassato 1,1 milioni di euro per “prestazioni fornite in qualità di consulente all’Arabia Saudita”. Lo ha dichiarato lui stesso rispondendo alle richieste di chiarimenti di un istituto bancario, secondo quanto riporta una Segnalazione di operazione sospetta (Sos) dell’Uif di Bankitalia visionata da La Stampa e dal Corriere della Sera. La metà dei fondi, 570 mila euro, arrivano dalla Royal commission for Al Ula, l’organismo che fa capo al regno saudita che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico del sito di Al Ula, nel deserto saudita.

A far scattare la segnalazione, un bonifico di 1,1 milioni effettuato il 13 dicembre dallo stesso Renzi dal suo conto presso la filiale Bnl del Senato a un conto, sempre intestato al leader di Italia Viva, presso un altro istituto bancario e aperto nel novembre scorso. Alla richiesta di chiarimenti, il senatore fiorentino ha dichiarato al suo consulente finanziario che si trattava appunto dei corrispettivi di consulenze “all’Arabia Saudita, finalizzate a sostenere la nascita di una città green, a scopo turistico, negli Emirati Arabi”, riporta testualmente la segnalazione. La segnalazione cita, come origine dei fondi, una serie di bonifici “ripetitivi” di 8333 euro ciascuno da parte di Mataiao International, un bonifico di 66.090,10 da Founder Future Investment Initiative – la “Davos del deserto», conferenza che il regno saudita organizza una volta all’anno a Ryad ed è finanziata dal fondo sovrano saudita – e uno da 570 mila euro dalla Royal Commission for Al Ula.

Le Segnalazioni di operazioni sospette vengono redatte dall’Uif di Bankitalia sulla base di movimentazioni anomale registrate sui conti correnti bancari. Qualora l’Uif ritenga il movimento sospetto, viene redatta la segnalazione e inviata al Nucleo valutario della Guardia di finanza. A sua volta, la Gdf effettua i propri accertamenti e decide se dare seguito alla segnalazione oppure archiviare.

Matteo Renzi ha incassato 1,1 milioni per le consulenze in Arabia Saudita

