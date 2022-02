Riforme, Letta: “Nessuna tentazione presidenzialista.

PER QUESTO ORA: Tutti vogliono correre al centro, Calenda e Bonino lo fanno insieme, Renzi Toti Mastella stanno per farlo, Berlusconi pensa che lo possa essere solo lui ecc. Il sogno di tutti questi aspiranti centristi è di avere una legge elettorale proporzionale che non li costringa a fare alleanze prima del voto ma che gli lascia mani libere di apparentarsi dopo il voto sia con la sinistra che con la destra a secondo delle convenienze del momento. Mi auguro che la legge proporzionale abbia un robusto limite di soglia, senza meccanismi di recupero, che estrometta dal Parlamento minuscole formazioni che però dopo i voto possono condizionare la formazione di un governo. Un governo serio non può e non deve essere ostaggio di azionisti di minoranza, spesso di una minoranza esigua, ad esempio come fu per l’Ulivo di Prodi messo in difficoltà da Mastella e fatto cadere proprio in virtù per la minuscola componente di voti posseduta ma necessaria a incidere sulla fiducia al governo.

