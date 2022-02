La scommessa del Grande Centro si fa sempre piu’ concreta e la paura fa 90 , perche’ anche se non lo ammetteranno mai sono consapevoli delle grandi doti del Senatore Renzi, capace di spostare gli equilibri con il 2%. Quindi si forma la squadra di giornalisti con l’obbiettivo di screditare Renzi. Stessa tecnica usata per la neonata Italia Viva, il partito che nasceva sotto ottimi auspici e che avrebbe dovuto agevolmente attrarre oltre il 10% di voti. Quindi anche stavolta lo si mette alla Gogna.

Da pochi giorni dall’appello del Presidente della Repubblica di una Stampa libera e dignitosa, è triste vedere su tutti i giornali che i soldi da lui dichiarati legalmente guadagnati (1,1 milioni di euro per “prestazioni fornite in qualità di consulente all’Arabia Saudita) di cui i 50% di tasse sono andati allo stato vengano usati per far sorgere dubbi e insinuare scorrettezze, su un caso già archiviato , secondo i pm l’analisi della documentazione ‘consente di escludere la sussistenza del reato‘

CI RISIAMO! RENZI HA DATO IN QUESTO PERIODO PROVA DI UNA ESTREMA CAPACITÀ POLITICA? BISOGNA ABBATTERLO. CI PENSANO LA GIUSTIZIA E L’INFORMAZIONE A FARLO!

Come sappiamo, ultimamente Renzi è ritornato sotto la luce dei riflettori ed ha dato prova di una estrema capacità politica nella rielezione del presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del consiglio Draghi. Per tutta la settimana tutte le televisioni lo intervistavano, tutti sembravano pendere dalle sue labbra come se fosse stato un oracolo.

Avevano ragione. Infatti anche in questa circostanza Renzi ci ha salvati dalla trappola che era stata creata dal trio Meloni- Salvini- Conte con un colpo di mano che sembrava non avere possibilità di soluzione anche perché non c’era tempo per riflettere e/o confrontarsi. Infatti, alle 07:00 pm, essendo le votazioni previste per le 9:00 del mattino successivo, i tre propongono la candidatura della dottoressa Belloni Capo dei Servizi Segreti, per la carica di Presidente della Repubblica. Soltanto in due paesi il presidente della Repubblica è passato direttamente dai Servizi Segreti alla Presidenza: La Russia e l’Egitto. La strada per la dittatura era aperta, un vulnus tremendo per la Democrazia si sarebbe compiuto.

RENZI IMPEDISCE CON UN’ALTRA MOSSA DEL CAVALLO QUESTA PERICOLOSA DERIVA.

Ma era sopportabile da parte dei media e della giustizia tollerare che Renzi ritornasse in auge, era possibile tollerare che finalmente venisse considerato per quello che è?

No, non era possibile.

ED ECCO CHE PARTE UNA SEGNALAZIONE PER UNA OPERAZIONE “SOSPETTA” TRASMESSA DALL’UNITÀ ANTIRICICLAGGIO DI BANKITALIA ALLA GUARDIA DI FINANZA, RELATIVA AI PROVENTI DELLE CONSULENZE TENUTE DA RENZI IN ARABIA SAUDITA.

Data la liceità delle prestazioni dei fatti I pubblici ministeri della Procura di Firenze, avevano ritenuto infondata l’ipotesi di false fatturazioni e avevano chiesto l’archiviazione dell’indagine nei confronti di Renzi.

Poteva finire tutto qui? NO!

Rieccoci da capo a tentare di azzoppare il senatore Renzi che troppa positiva visibilità aveva acquistato in questo ultimo periodo.

Nel memorabile discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, ogni parola va pesata e non è stata detta a caso.

Una parola che ha ripetuto per ben 18 volte è DIGNITÀ. Nell’ambito delle riforme urgenti ha citato GIUSTIZIA e INFORMAZIONE-

ENTRAMBE vanno RIFORMATE. Quello della GIUSTIZIA affinché il Consiglio Superiore della Magistratura possa svolgere la funzione che gli è propria SUPERANDO LOGICHE DI APPARTENENZA POLITICA che devono rimanere estranee all’Ordine giudiziario.

ASSICURARE e GARANTIRE UN’INFORMAZIONE INDIPENDENTE per TUTELARE IL DIRITTO DEI CITTADINI ad UN’INFORMAZIONE LIBERA E INDIPENDENTE.

Ben 52 applausi e 19 standing ovation sono state tributate al discorso del Presidente, che ha ripetuto per ben 18 volte la parola DIGNITÀ.

Purtroppo sin da subito sono iniziate diatribe e faide ben poco ammirevoli e che poco hanno a che fare con LA DIGNITÀ.

In questo marasma Renzi pensa a creare uno spazio al centro Democratico, Liberale, Europeista, Atlantista, un luogo dove i cittadini possano riconoscersi e tornare al voto.

Che si fa allora? Per l’ennesima volta si cerca di eliminarlo per via Giudiziaria e dis- Informazione.

Non lo consentiremo! Avanti Renzi, noi sempre con te non potranno intimidirci!!!

