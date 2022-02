Matteo Renzi segnalato dall’Antiriciclaggio per un milione di euro dall’Arabia Saudita: la replica del senatore.Iv: ufficio stampa Renzi, attività professionali lecite e trasparenti

Iv: ufficio stampa Renzi, attività professionali lecite e trasparenti

Matteo Renzi segnalato dall’Antiriciclaggio per un milione di euro dall’Arabia Saudita: la replica del senatore.

Matteo Renzi è stato segnalato per un’operazione sospetta dall’Antiriciclaggio. Sotto la lente i bonifici per un milione e 100mila euro che il senatore avrebbe ricevuto dall’Arabia Saudita.

Continuano a finire sotto la lente di ingrandimento i rapporti tra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e l’Arabia Saudita del principe ereditario Mohammed bin Salman. Nuove indiscrezioni uscite a mezzo stampa parlano di una segnalazione che sarebbe stata inviata dall’Antiriciclaggio di Bankitalia per un’operazione sospetta. Al centro del controllo chiesto alla Guardia di Finanza ci sarebbe un milione e 100mila euro che Renzi avrebbe ricevuto tramite diversi accrediti arrivati da alcune società saudite. Il senatore, in una nota, replica negando che ci sia qualsiasi illegalità nei suoi conti e puntando il dito contro la fuga di notizie relative ai suoi introiti.

Nuova grana per il senatore Matteo Renzi. Come riporta Il Corriere della Sera sarebbe a suo carico una segnalazione dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia, autorità incaricata di monitorare i reati legati al riciclaggio di denaro. A destare l’attenzione della UIF, che si è occupata anche dei rapporti economici tra Renzi e il produttore Lucio Presta, indagati per finanziamento illecito, alcuni versamenti arrivati dall’Arabia Saudita.

Si tratta di un milione e 100mila euro depositati sul conto del leader di Italia Viva per il suo incarico come consulente per la creazione di una Smart City negli Emirati Arabi. Sarebbero tre le società che avrebbero effettuato i bonifici dalla Penisola Arabica, su cui era già concentrata l’attenzione dei magistrati. La Procura di Firenze ha infatti indagato Renzi per delle fatture emesse a seguito di alcune conferenze tenute ad Abu Dhabi, sospettate di essere false, ma per il caso è stata chiesta l’archiviazione. L’inchiesta era nata per un’altra segnalazione di Bankitalia, con l’obiettivo di verificare che le prestazioni per cui il senatore era stato pagato fossero effettivamente avvenute, cosa di cui poi si sono sincerati i pm fiorentini.

La nota dell’UIF su Renzi in merito ai fondi sauditi

Questa nuova indagine sarebbe nata da alcune operazioni osservate dagli analisti dell’Antiriciclaggio sul “conto corrente intestato a Matteo Renzi, aperto in data 5 novembre 2021” che avrebbe presentato attività da approfondire.

Nella nota pubblicata dal quotidiano di via Solferino, si rileva “in data 13 dicembre 2021, un bonifico in accredito di un milione e 100 mila euro dal cliente stesso con causale ‘girofondi’.

Il signor Matteo Renzi, censito in anagrafe come politico con un reddito annuo netto superiore a 75mila euro, ricopre la carica di senatore. Relativamente a quanto rilevato, il cliente ha dichiarato al nostro consulente finanziario di riferimento che l’origine dei fondi sarebbe riferibile a delle prestazioni fornite, in qualità di consulente, all’Arabia Saudita, finalizzate a sostenere la nascita di una città Green, a scopo turistico, negli Emirati Arabi“.

PS: Precisi come orologi, i diffamatori si mettono in mostra, alla faccia delle sollecitazioni d Mattarella.È un ennesimo attacco contro il Senatore Renzi, nulla di nuovo, già nel 2019 Fiorenza Sarzanini aveva scritto un articolo infamando Renzi sul caso Open e fu querelata dal Senatore e condannata a risarcire, il caso Open fu archiviato perché non vi era alcunché di illegale.Ora la stessa sul “Corriere” ci riprova a gettare fango su Renzi, e sarà nuovamente querelata.

Quanto piu la cartastraccia dei falsi giornalisti parla male di Renzi, più la gente darà fiducia a Matteo, perché ormai ha capito che la stampa avvelena il clima sociale per creare diffidenza e paura, perché temono che l’uomo nuovo faccia emergere la verità sulle ruberie dei loro padroni. Il tutto emblematico del rapporto deviato tra strapotere giudiziario e cittadino: forse i magistrati della procura avrebbero dovuto aprire una indagine soltanto dopo avere acquisito le informative della Guardia di Finanza che avessero configurato ipotesi di reato e non prima che tali verifiche venissero effettuate! O no ?

Perché non aprono nessuna inchiesta del perché la casaleggio con i 5 stelle hanno preso i soldi dalla Philip Morris è a che titolo?

Perche non aprono un’inchiesta sul governo Conte è il commissario straordinario Arcuri sugli acquisti di mascherine Cinesi inutilizzabili? Perché sti caxxo di magistrati non aprono un’inchiesta sui respiratori Cinesi di D’Alema inutilizzabili è oltretutto pericolosi?

Perché non aprono un’inchiesta sull’acquisto dei banchi a rotelle è con che criterio sono stati scelti è chi aveva l’interesse che venissero acquistati? Perché la Magistratura italiana non apre un’inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del governo Conte Speranza è Arcuri?

Queste sono tutte domande a questioni importanti che gli Italiani avrebbero il diritto di sapere, invece no perseguitano il Senatore Renzi è Italia Viva unicamente perché è una comunità ché fa politica onestamente.

Matteo Renzi segnalato dall’Antiriciclaggio per un milione di euro dall’Arabia Saudita: la replica del senatore.Iv: ufficio stampa Renzi, attività professionali lecite e trasparenti ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo