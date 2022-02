Matteo Renzi ha incassato 1,1 milioni per le consulenze in Arabia Saudita.

Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva rispondendo alle richieste di chiarimenti di un istituto bancario. “Attivita lecite e trasparenti”

MA E! Meraviglioso come I media riescano a non dare l’unica vera notizia di questa faccenda: che l’indagine su Renzi per le consulenze è stata archiviata perché non è stato riscontrato alcun reato ma solo lecite attività professionali.

Naturalmente queste cifre che impolpano il CC del de cuius saranno oggetto di considerazione a fini calcoli di entrate, qualunque siano le valutazioni che si possano fare, per essere soggette alla tassazione come a qualunque altra persona che vive ed è italiano ?

Naturalmente sì. Peraltro, essendo la dichiarazione dei redditi dei senatori pubblica, può verificare lei stesso come da un po’ di anni Renzi dichiari più di un milione di euro e vi paghi sopra regolarmente le tasse. Capisco che gli honesti sono abituati a conti in Svizzera e società alle Cayman, ma c’è anche chi segue le regole. E QUESTO FA DI NOME MATTEO RENZI.

E CARI RISICONI DOVRESTE DIRLE! Beh, bravo Lui che riesce a vendere a quel prezzo le sue consulenze. DA PARTE MIA! Non c’è affatto polemica al riguardo ma semplice ammirazione per ciò che riesce ad ottenere dalla sua competenza da ex-premier. Un solo appunto che voi sucuramente sostenerete: Cioe trattandosi di Paesi esteri penserà mai di lasciare la Politica attiva così da non creare dubbi per le segrete cose a cui ha avuto accesso e per come la sua attività esterna potrebbe essere inconciliabile con gli interessi politico-economici del Paese ?? No non cè nessun pericolo che lasci la politica (rassegnatevi). Primo perche e tutto fatto alla luce del sole, documentato e certificato,cioe niente di cose segrete, ripeto rassegnatevi e mettetevi in testa che in tutto il mondo cercano e chiamano a fare consulenze di qualsiasi genere,quelli bravi e competenti non i ciarlatani alla CONTE & COMPAGNI O CAMERATI. Dai TRAVAGLIATI è stata chiesta archiviazione….e poi perché non chiedete alla lega dove sono finiti i 49 milioni degli italiani…non degli arabi, e ai grillini dove sono finiti i soldi della Philips morris, o della compagnia moby???? Chiedo per un amico CASALEGGIO.

E anche basta allora, e vecchia e già fatto abbastanza gogna mediatica, parlateci delle perquisizioni a Conte, e i soldi presi dal pregiudicato Grillo e ciurmaglia dalla moby e dalla philip morris.ma quando farete giornalismo e non la solita poltiglia ? Non avete proprio niente da tirar fuori dalle vostre teste? Non è umiliante stare a capo chino e ossequioso sempre agli ordini del direttore padrone dove scrivete? Però capisco anche che dovete guadagnarvi la zuppa a fine mese, ma che tristezza. CIAO ROSICONI.

