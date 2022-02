Niente da eccepire alle parole del nostro grande Presiden

Parole forte del nostro Presidente contro le manchevolezze di chi amministra la giustizia. Sarebbe tanto giusto oltre che bello….ma dubito che agli applausi abbiano seguito le azioni!!! Vedremo se ascolteranno il Presidente… ho seri dubbi. Sarebbe ora dargli dei tempi per attuarla tanto trovano sempre delle scuse per non fare le cose Nemmeno una virgola di ciò che ha detto il Presidente andrebbe tolta. Il problema è far capire ai partiti che ciò che ha detto Mattarella è la ragione per cui i parlamentari sono seduti su quegli scranni così lautamente compensati.

Niente da eccepire ALLA BELLA LEZIONE DI MATTARELLA.

La parte centrale del discorso d’investitura del Presidente Mattarella, dedicata al valore della democrazia, alla centralità del Parlamento, alla necessaria riforma della rappresentanza e della partecipazione civile e all’auspicabile ruolo nuovo dei partiti, in sostanza al ritorno ad una pratica alta della politica, è stata per me quella più significativa. Assieme al forte richiamo alla riforma della Magistratura.

Perché ha espresso in modo netto ed inequivocabile che alle imperfezioni del sistema democratico e agli errori della politica si può rispondere solo con più democrazia e più impegno civile. Dunque con la politica stessa, che è tra le poche cose, forse l’unica, che può autoriformarsi attraverso la partecipazione dei cittadini, i primi detentori del potere politico in un sistema democratico.

Per questo non condivido l’overdose di chiacchiere dei giorni passati, che continuerà per inerzia in quelli futuri, sulla sconfitta della politica e lo scempio delle istituzioni che si sarebbe perpetrato in sei giorni di votazioni.

La maggior parte dei commentatori, per il malvezzo di non apparire parziali e guadagnarsi buon vento comunque vada, non hanno il coraggio di attribuire meriti e demeriti. Così quando indicano un “colpevole”, subito dopo, per non scontentare nessuno, confondono le acque e i cittadini, riequilibrando il carico di responsabilità. E’ così che si fomentano disinformazione, qualunquismo e soprattutto il ribellismo della destra, populista o sovranista che sia.

Nella vicenda dell’elezione presidenziale non si può confondere la regia, sbagliata e cialtrona della destra, con una presunta cifra comune di tutta la “politica”. A quella regia qualcuno, infine, ha saputo rispondere per le rime. E anche sulla soluzione Mattarella non sono d’accordo che sia stato un ripiego.

Certo, i disegni di ciascuna forza politica erano diversi, come diverse sono le prospettive politiche di tutti i partiti. Ma ci sarà tempo, ora, per chiarirle nel panorama, comunque nuovo, che si è aperto. E questa, a me, pare la vera novità sulla quale ragionare e lavorare per arrivare a maggiore chiarezza.

Tutti invocano il ritorno alla centralità del Parlamento e che questa sia l’espressione autentica dei sentimenti e delle aspirazioni popolari. Per colmare il famoso distacco tra società e politica, tra cittadini e istituzioni. Ma in questo caso non mi sembra proprio.

Pare a me che la stragrande maggioranza del popolo italiano, alcuni dicono oltre il 74%, volesse il secondo mandato. E il Parlamento, pure nella sua imperfezione e tra diversi errori, infine abbia espresso esattamente quella volontà. Di cosa ci dovremmo lagnare?

Seguo l’elezione del PdR dal 1962 (Segni al nono scrutinio col 52% compresi i voti del MSI) e questa è la prima volta che ho visto piena sintonia tra cittadini e Parlamento. Ci si è arrivati in modo tortuoso? Molto meno tortuoso e in meno tempo di altre circostanze analoghe.

Sul come ci si è arrivati è questione che attiene alla riforma della politica, che vuol dire anche della forma istituzionale della democrazia, richiamata da Mattarella. E su questo non è vero, come racconta il mainstream che “tutti sono uguali e tutti rubano alla stessa maniera” (cit. De Gregori) e sarebbe ora di finirla di continuare su questi toni che aiutano solo la destra a vincere sulla rabbia sociale e la frustrazione indotta.

“La democrazia” diceva Churchill “è la forma peggiore di governo, se si escludono tutte le altre”.

