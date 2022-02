Una storia vera italiana del 2022: Giulio (nome a caso) è un padre di famiglia come tanti altri; non è un violento, rispetta e ama la moglie, si dedica alla famiglia, fa i doveri di casa, lavora, fa il padre, ama suo figlio, lo educa, lo cresce, lo fa sentire amato. E’ la maggioranza silenziosa dei padri di famiglia, quelli che non fanno notizia. Un giorno Giulio scopre che la moglie lo tradisce; elabora il lutto, cerca di gestire la cosa, il rapporto si incrina, passa qualche anno in cui restano insieme “per il bene del figlio” ma poi il rapporto si deteriora finché lei non dice a lui “se non mi ami più vattene”. Giulio chiede la separazione. Il Tribunale stabilisce che Giulio deve andarsene di casa, che è di sua proprietà, e continuare a pagarne il mutuo. Inoltre Giulio non potrà più vedere il figlio se non due weekend al mese e il mercoledì dalle 19 alle 21. La legge non lo prevede obbligatoriamente, ma il tribunale obbliga Giulio a pagare un assegno di mantenimento; ma l’assegno non è, come logica imporrebbe, la quota del costo di mantenimento del figlio a carico di Giulio, bensì una somma 3 o 4 volte superiore, calcolata in base al reddito di Giulio. Pagato l’assegno e il mutuo a Giulio non resta più niente per vivere, né per pagare le spese straordinarie di mantenimento del figlio, né per garantire una vita dignitosa al figlio nei pochi periodi di frequentazione. Nel frattempo quello che una volta era un bimbo magari ha 14 anni e non si capisce il perché di questa disparità di trattamento, perché il figlio debba passare quasi tutto il tempo con la madre e il padre debba esistere solo per dare tutto quello che ha, in termini patrimoniali ed economici, ma non possa più partecipare alla vita del figlio. Il Tribunale inoltre, stabilisce che Giulio non potrà più riavere la sua casa, perché questa viene di fatto espropriata “nell’interesse del minore”, ma finché il minore non è economicamente indipendente, il che può avvernire anche 15 anni dopo il compimento della maggiore età, e non si capisce perché il minore, che nel frattempo è diventato maggiorenne, a cui nessuno vuole togliere un tetto, non possa stare nella casa con il padre, se ne è proprietario. Anticipo subito chi voglia rispondere che ci possono essere anche scenari opposti, in cui è lui a tradire, in cui indipendentemente da chi tradisca chi, bisogna guardare l’interesse del figlio ecc. ecc. E’ vero, ma ciò non toglie che nella giurisprudenza italiana, malgrado gli scenari possano essere molteplici, chi viene depauperato di soldi, beni, affetti è sempre, sempre, sempre il padre e non volta per volta chi venga giudicato meno meritevole o adeguato ad accudire i figli dopo un processo accurato, che dura mediamente da 5 a 10 anni; il processo dura 10 anni ma alla fine il responso è sempre quello, e viene da chiedersi a cosa siano serviti 10 anni di processo, con i relativi costi, se la sentenza è sempre già scritta fin dall’inizio. La legge non dice niente di tutto ciò; la legge parla di affido condiviso, di parità di diritti; è in vigore dal 2006 ma i tribunali non la applicano e continuano a seguire le prassi ante riforma. Non è massacrando i padri che si fa l’interesse dei figli. I figli hanno diritto ad avere un padre. I padri hanno diritto di stare con i figli. Lo Stato deve rispettare le proprie leggi. Lo Stato deve rispettare la Costituzione della Repubblica Italiana. In Italia ci sono 4 milioni di padri separati. Il 30% dei frequentatori delle mense Caritas sono padri separati. 200 padri separati si suicidano ogni anno.