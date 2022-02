Adesso i Cinquestelle hanno bisogno di un avvocato bravo

La tristezza dello spettacolo di un leader politico scalzato da un’ordinanza di un tribunale civile è evidentemente in se stessa: bei tempi quando un segretario di partito cadeva in un congresso democratico!

Un pasticcio cui la fantastica prosa azzeccagarbugliesca dell’ordinanza aggiunge un sublime tocco settecentesco, come in un’opera di Cimarosa: «L’adozione della presente cautela non potrebbe dirsi preclusa dall’asserita potenziale insorgenza di problematiche di ordine tecnico connesse al funzionamento della pregressa “piattaforma”…».

Ma al di là del latinorum dei magistrati, la sostanza è che il tribunale ha in sostanza dato ragione a Beppe Grillo e Davide Casaleggio che avevano messo in guardia l’avvocato del popolo dall’utilizzare una piattaforma diversa da Rousseau senza aver prima modificato lo statuto: una bagatella di paese che nulla a prima vista avrebbe a che fare con la politica, addirittura con il partito più votato dagli italiani (quattro anni fa però), parendo invece una commedia degli equivoci da film minore di Risi o Monicelli, o meglio una farsa di Armando Curcio o Eduardo Scarpetta – non può essere un caso che l’ordinanza sia stata emessa a Napoli – e tanto per aggiungere ridicolo al ridicolo c’è il fatto che la “vittima” del marchingegno sia l’avvocato già presidente del Consiglio, incapace di regolare la vita del suo partito, figuriamoci quella del suo Paese.

Colpito ai fianchi dal rampante ministro degli Esteri adesso sulla testa di Giuseppi è piombata la forza della legge, proprio quella legge di cui egli si picca di esser cantore (e in nome del popolo!), quando invece ha dimostrato di non essere capace nemmeno di farsi eleggere con regole trasparenti. Così il punto di vista formale in un certo senso anticipa quello sostanziale, visto che non passa giorno senza che la leadership di Giuseppe Conte venga in qualche modo minata.

Ora lui minimizzerà, derubricherà il fattaccio a problema tecnico, anzi forse griderà al complotto o che altro. Della questione formale interessa tutto sommato poco: chi ha mai creduto alla forza di legge di un clic, alla pantomima della democrazia sottoforma di plebiscito telecomandato, alle leadership fabbricate nelle stanze di una srl incontrollabile?

Il fatto di oggi è politico e cioè che il drappo telematico posto dai grillini sulla faccia della democrazia è squarciato dalla logica prima ancora che dalla legge; che quella che era parsa a molti una cattedrale della nuova politica appare per quel che è, una baracca per sbandati, un circo equestre di quart’ordine, una moneta fuori corso.

Lui, Conte avvocato Giuseppe, a questo punto dovrà cercarsi un avvocato vero, mentre sul M5s incombe il ritorno di Vito Crimi, un altro statista, chiamato a riprarare – lui, Crimi – i misfatti che ha contribuito a generare, mentre scommetteremmo che in queste ore il ministro degli Esteri Di Maio stia godendo per l’ennesimo inciampo quanto mai simbolico del rivale avvocato, infilzato dalla legge.