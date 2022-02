Nei sistemi elettorali il veleno è nei dettagli. Proporzionale? Se non si vuole un altro papocchio occorrono alcuni requisiti.

Nel 1994, in seguito al referendum abrogativo, il parlamento votò il “mattarellum” (così definito da Giovanni Sartori), consistente in collegi uninominali per il 75%, e in un recupero proporzionale con lista bloccata per il 25%. Era una buona legge anche se non ideale. Per ¾ i collegi davano agli elettori la possibilità di scegliere il candidato preferito associato a un simbolo, e per un ¼ (Camera e Senato) i partiti potevano indicare i propri rappresentanti indipendentemente dal voto popolare. Si ebbe così per la prima volta un sistema di alternanza tra coalizioni che, tuttavia, risultarono fragili perché composte da gruppi frastagliati e rissosi.