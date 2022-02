M5S, Giuseppe Conte sospeso. Grillo: “Situazione complicata, le sentenze si rispettano”Dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli che manda in frantumi il percorso fatto dall’ex premier, resta solo il garante. Che sui social promuove un confronto e invita il Movimento a “rimanere in silenzio”. Renzi: “Statuto scritto con la stessa chiarezza dei Dpcm”

Gomblottoh! Gomblottoh! L’avvocato delle cause perse ha fatto tutto da solo: ha scritto lo statuto pensando alla bocciofila! Non stupisce che da PdC abbia gestito la pandemia in modo vergognoso. Ha ragione Renzi stelle cadenti ora il cielo e piu pulito, speriamo anche l’ITALIA.

Ragazzi, ma vi rendete conto che gli appelli di Mattarella sono caduti nel vuoto, sia per i politicanti e sia per molti che scrivono e si pensano giornalisti. Mentre il mondo va avanti, qui va avanti, da 30-40 anni, con l’asilo Mariuccia, all’unico scopo di tirare avanti il carrozzone oramai logoro e anacronistico. Ma quando diventeremo un paese come gli altri ?? Troppi soldi a mezze calzette, altro che meritocrazia.

NON E’ PIU’ NEPPURE IL CASO DI INFIERIRE CON I GRILLODESTROMANI e lasceremmo perdere se non fosse che siamo qui a commentare per cose ben superiori a tutti loro, superiori sia chiaro anche a quelli che noi stessi votiamo: cioè le Ns. Famiglie, il futuro dei ns. Ragazzi, i ns. 23 Milioni di Operai e i 5 Milioni di Aziende + la Salute Progresso Giustizia Economia Lavoro, il PNRR, la tutela dei più deboli e la Democrazia Vera.

Però, cacchio, quanto tempo ci hanno fatto perdere questi improbabili pittoreschi ragazzoni, 11 anni di arretramenti frenamenti insabbiamenti inadeguatezze puerilità. 11 anni di urletti e ostruzioni culminate nel peggior governicchio di tutti i tempi Lego-Grillodestromane per risollevarsi dal quale non basteranno i prox 15 anni. Votavano sempre con le Destromanie, Pure al famoso referendum per ABOLIZ. Bic. Perfetto votarono con i Destromani contro il PD. Oggi balbettanti e inutili si sono rimangiati TUTTO, proprio tutto.

Saranno ORA al 6,50%? Dubito! altro che sondaggini.

Certo fa davvero sorridere il ricordo di quando arrivarono e mentre si perdevano per Roma senza trovare la strada per il Parlamento, volevano insegnare a tutti, davvero! Pensa Te, volevano insegnare il loro mestiere e le loro necessità a Operai Imprenditori Commercialisti Giuristi Insegnanti Esportatori Artigiani Agricoltori Commercianti, a TUTTI ! Volevano insegnare addirittura a quelli del PD, te lo immagini? Lasciamo perdere che oggi Letta….ma si sta ricredendo.

Qualcuno avrà pensato, cacchio, se questi volevano insegnare a tutti chissà quanti CAPETTI avranno fra di loro che sono un numero sterminato: Non ci crederete: Non sono riusciti a trovare un CAPETTO fra loro 250 e si sono dovuti affidare a Conte, dal quale non finiremo mai di ringraziare Renzi di averci salvato.

