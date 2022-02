Sondaggi, quanto vale il Grande Centro?

Quanto vale il Centro? Sondaggi, voti “nascosti”, numeri insospettabili: l’analisi

Il raggruppamento centrista sarebbe favorito da una legge di tipo proporzionale. Ma serve un leader forte. Dal punto di vista territoriale, il bacino elettorale maggiore sarebbe nel Meridione.

Quanto vale il Grande Centro? Almeno il 10%, sommando le sigle già posizionate nella terra di mezzo del (fu?) bipolarismo. Ma la regola dei sondaggi è nota: non è mai la somma che fa il totale.

Secondo Fabrizio Masia, direttore generale di Emg, “se ci rifacciamo ai numeri attuali, ma anche all’esperienza delle amministrative degli ultimi anni in cui il centro si è aggregato in forme civiche, come con Calenda a Roma, la base di partenza è già in doppia cifra”.

Chi vuole bucare le ruote del nascente Grande Centro chiama in causa la storia. “Li abbiamo visti già all’opera i ‘centrini’“, dicono gli scettici, “a malapena raggiungono il 3 o 4%, prima di essere inglobati da uno dei due poli cui si dicono alternativi“. Altri invece preferiscono associare la figura del centro a quella della “grande ammucchiata“, quasi a suggerire che a destra e a sinistra, invece, tutto sia coerente e ispirato da alti ideali.

Sarà, ma alla fine, quando si parla di federazioni e alleanze, quando i leader si riuniscono con i propri team per discutere il da farsi, sono i sondaggi (e i sondaggisti) ad avere spesso l’ultima parola. Perché la forza dei numeri, questi bistrattati, in politica non può essere (mai) ignorata.

E allora, eccola la domanda delle domande, posta a chi coi numeri ci lavora. Quanto vale il Centro? Sondaggi alla mano, il Grande Centro vale fino al 20%. Ma serve un leader forte.

