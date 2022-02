Il Renzi furioso attacca Creazzo e gli altri pm della procura di Firenze.

«La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare che non auguro al peggiore nemico e l’Anm è stata sempre in silenzio». Così il leader di Iv, Matteo Renzi ai microfoni di Radio Leopolda replica all’Anm. «L’appannamento della funzione del magistrato non dipende da quello che dice Renzi ma da quello che fa un magistrato. Se fa un atto sessuale il Csm ti dà due mesi in meno di anzianità, se lo fa un cittadino si prende anni di galera». «Sono cascati male, se c’è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco» ha aggiunto Matteo Renzi. «Io sono innocente, spero lo siano ance i giudici. Per verificarlo abbiamo chiesto a dei magistrati, noi ci fidiamo del sistema», ha spiegato il leader di Italia viva.

L’Anm replica a Matteo Renzi

I pm che hanno chiesto il processo nei confronti di Matteo Renzi «hanno adempiuto il loro dovere, hanno formulato una ipotesi di accusa che dovrà essere vagliata, nel rispetto delle garanzie della difesa, entro il processo, e non è tollerabile che siano screditati sul piano personale soltanto per aver esercitato il loro ruolo» .Lo afferma la giunta dell’Associazione nazionale magistrati.

Bisogna dare un freno al potere illimitato di certa magistratura politicizzata.Bravo Matteo,sappiamo che sei nel loro mirino. Matteo Renzi è accusato di finanziamento illecito: tra gli indagati anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti ed Alberto Bianchi. Il senatore ha diffuso una nota a commento.È arrivata una richiesta di rinvio a giudizio ufficiale per il caso Fondazione Open, che coinvolge 11 indagati tra cui Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Marco Callai, Alberto Bianchi e Luca Lotti. Le persone coinvolte sono accusate, in varia misura, di reati come l’autoriciclaggio, il finanziamento illecito, l’emissione di fatture per opere inesistenti, corruzione e traffico d’influenze. Matteo Renzi, il processo “in aula e non sui media”Poche ore fa è anche stata diffusa una nota stampa ufficiale da parte del senatore Matteo Renzi, che ha dichiarato di essere comunque felice del fatto che potrebbe iniziare un processo “in aula e non sui media”. L’udienza preliminare avrà luogo il prossimo 4 aprile.Nel processo per il caso Fondazione Open Matteo Renzi sarà accusato di finanziamento illecito in concorso con l’ex presidente della fondazione, l’avvocato Alberto Bianchi, nonché con Marco Carrai, Maria Elena Boschi, e Luca Lotti (componenti del cda) e con l’imprenditore Patrizio Donnini.Matteo Renzi, la nota sul rinvio a giudizio richiesto: “Finalmente inizia il processo”

Matteo Renzi ha diffuso una nota in cui esprime soddisfazione per la concretizzazione processuale sulla vicenda: “Si tratta di un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai sequestri del novembre 2019 poi giudicati illegittimi dalla Corte di Cassazione.

Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media.