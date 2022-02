Renzi denuncia i pm: “Risponderò colpo su colpo”

Il leader di Italia viva: “Mi fido dei magistrati, ma non di chi ha fatto questa inchiesta”. L’azione penale contro Creazzo, Turco e Nastasi. In un libro “i dossieraggi anche dei servizi”

Un anno fa il capo della corrente “Magistratura Democratica” scrisse sulla rivista dell’ANM “attorno a Renzi bisogna creare un cordone sanitario”. Lo scrisse perché Renzi aveva osato mettere in discussione Giuseppe Conte.I tre magistrati di Firenze appartengono a quella corrente.In un paese normale, quel magistrato sarebbe stato espulso dalla magistratura. In Italia, ANM e CSM tacquero. In tal modo, si sono delegittimati da soli.SI. L’ANM non ha compreso che i giudici di Firenze si sono delegittimati da soli dopo che per ben 4 volte la Cassazione ha dato ragione a Renzi . E continuano ad insistere spendendo i soldi pubblici per fare un gran buco nell’acqua tra 4 o 5 anni. Fa benissimo Renzi ad affrontare il processo nell’aula di giustizia mettendo in evidenza chiara le scorrettezze costituzionali dei giudici di Firenze

Ora basta! PERCHE! A me non risulta, o meglio esiste una lista di magistrati condannati e puniti ma condanne e pene sono talmente infine che continuano tranquillamente ad esercitare perpretrando peraltro i medesimi reati (perché quello è un metodo, non un incidente di percorso) fino a che non verranno condannati nuovamente, e continueranno ad esercitare.

Ergo fa bene Renzi a difendersi come ritiene opportuno, i rispetti devono essere reciproci e nella figura di magistrati questi non han il benché minimo non dico degli indagati/imputati ma del diritto, nazionale ed internazionale, valicando diritti altrui e commettendo reati più di quelli per perseguono “nell’interesse comune” o più propriamente nell’interesse privato della propria carriera.

Orgoglioso di seguire e sostenere un politico coraggioso,leale e chiaro.Forza Renzi sei unico nell’affrontare il processo a testa alta citando nella tua difesa gli articoli della Costituzione che alcuni giudici hanno messo sotto i Piedi! Molti italiani ti sostengono e ti sosterranno. Io sono con RENZI per le idee politiche e la visione che ha dell’Italia, oggi più che mai ne ho la certezza assoluta, perchè in democrazia nulla è intoccabile e tutto può essere criticato ed eventualmente denunciato alla magistratura, anche se quella nostrana ha dimostrato di essere poco affidabile . Il progetto Renziano è chiaro, riguarda appunto la magistratura, l’economia, la politica nazionale e internazionale e questo si che fa tremare la prima repiubblica, comunque tutti sonpo innocenti fino al terzo grado di giudizio

La giustizia farà il suo corso, e ritengo giusto aspettare prima di esprimere giudizi di merito sia per quanto riguarda la denuncia che la contro denuncia.

Una sola cosa mi sento di dire ed è quella che trovo il tutto veramente indecoroso ed indegno per un Paese civile.

I processi si fanno nelle aule dei tribunali, e non sui media o sui giornali, e soprattutto non si denigrano e messi alla gogna esseri umani, politici o magistrati che siano, ancora prima che sI arrivi a sentenza definitiva.

ANM sostiene che “Open, travalicano i confini della legittima critica e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico”

CARA ANM. Più delegittimati di così! la reazione di RENZI è persino sottostimata rispetto la portata della reazione dell’ANM, che continua imperterrita a nascondersi dietro la democrazia ma non produce un dato utile che sia uno a giustificare l’abominio del problema giustizia. Peraltro la situazione sta venendo al pettine nel peggiore dei modi, da parte dell’Europa: dalla riforma del 41 bis al PNRR legato alle riforma della giustizia l’Europa ha ben chiaro dove risiede il problema, ed è lo stesso soggetto (ogni volta con cognomi e titoli differenti) che da anni rilascia dichiarazioni urlando all’assalto alla democrazia per continuare a sopravvivere nello status quo.

Il sistema giudiziario italiano è talmente intriso di situazioni borderline che gran parte degli italici non sa dei 4 golpe tentati dal ’66 al ’74 e delle indagini pilotate per insabbiarli, di cui un esponente è stato persino candidato all’elezione come PdR.

