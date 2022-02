Sull’eutanasia il Papa manipola la realtà. Chi chiede di non soffrire non sta invocando un diritto a morire.

“dalla metà del Novecento prevale la morte degenerativa (80% di tutte le morti), che è un processo lungo, spesso doloroso e angoscioso”

“Il tema dell’eutanasia, più in generale del fine vita, è molto delicato e non dovrebbe essere trascinato su un piano di una contesa ideologico-politico, nel rispetto, ci mancherebbe altro, di tutte le credenze e le opinioni. Ma il rispetto dovrebbe essere sempre reciproco e basarsi non solo sulle intenzioni ma anche sulla responsabilità individuale. Persino il senso comune sa che cosa ci si lastrica con le buone intenzioni”.

EUTANASIA: ALCUNE RIFLESSIONI In questi giorni il dibattito pubblico del nostro Paese si sta concentrando sull’opportunità di introdurre nel nostro ordinamento nuovi diritti civili. Questi potranno incidere su alcune tematiche eticamente sensibili e socialmente fondamentali: famiglia e fine vita. Nel mare aperto delle opinioni, occorre ritrovare la bussola della retta ragione e del bene comune, per evitare di lasciarci trasportare passivamente dalla corrente del pensiero dominante o dalle onde delle credenze personali. Purificati così da ogni soggettivismo, potremo dialogare in modo costruttivo e camminare insieme verso una società più giusta, più a misura di uomo, da lasciare ai nostri figli.

