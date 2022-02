Faceva la vittima, diceva che lo volessero sloggiare dalla RAI e poi lo hanno promosso vicedirettore di genere, come si dice a Napoli “chiagne e fotti”!

Rai, Ranucci nominato vicedirettore di genere. Ecco la lista che Fuortes ha presentato al Cda.Il passaggio è legato alla trasformazione della tv di Stato. L’ad è stato sollecitato ad aggiornare il board sul caso Ruggieri.

Faceva la vittima, diceva che lo volessero sloggiare dalla RAI e poi lo hanno promosso vicedirettore di genere, come si dice a Napoli “chiagne e fo”!E pensare che aveva pure danneggiato RAI3 andando da Floris mentre in contemporanea c’era Bianca Berlinguer…

Bell’esempio di deontologia professionale ed attaccamento alla propria azienda!

Ok e pure vero che esiste anche il sistema del “promuovere per rimuovere”, Ranucci potrebbe divenire “direttore di genere” ma poi in realtà non lo fanno più lavorare (divenendo quello che in Giappone si chiama, se non erro, un “uomo finestra”)

Ma! Promuovere per rimuovere? Sarebbe un perfetto machiavellismo al capitolo “come ti gestisco una grana”. A me Ranucci non piace neanche un po’, visibilmente fazioso “di grullandia travagliato”, alfiere di quella specie di giornalismo che non fa una ordinata, completa e obiettiva disamina o illustrazione di un caso, ma mette insieme servizi suggestivi, parziali, orientati, per far emergere la tesi precostituita del conduttore. Ma la battaglia politica per neutralizzarlo è peggio ancora, puzza di censura e oltre tutto è autolesionista perché trasforma Ranucci in vittima. Manca al nostro Paese un servizio pubblico sganciato dal controllo dei politici. Ce lo promettono ad ogni campagna elettorale….lo realizzeranno nell’anno del poi.

Le accuse rivolte a Ranucci sono gravi, circostanziate e provengono da più fonti della stessa Vigilanza RAI. Meritano un serio approfondimento, e non difese di ufficio, perché non è ammissibile che un giornalista del Servizio Pubblico, per definizione imparziale e a servizio dei cittadini, utilizzi il mezzo per promuovere arrogantemente campagne politiche e personali e perfino ricattare.

SUCCEDE QUESTO PERCHE. In un mondo civile uno stato non può possedere mezzi di comunicazione di massa come la Rai, in una economia di mercato è una anomalia che ci costa 2 miliardi che paghiamo noi e che inquina la concorrenza. Via il canone e lasciamo che questi campioni di notizie se la vedano lavorando veramente in concorrenza con gli altri network , in fondo non siamo ne la Cina , ne la Turchia, ne la Russia.

