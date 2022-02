La denuncia penale sporta da Renzi nei confronti dei procuratori fiorentini dice con chiarezza che Renzi non si sottrae al processo, anzi lo moltiplica per tre.

Fossi un magistrato, invece di piagnucolare per ciò che dice Renzi, indagherei piuttosto sul rapporto incestuoso (ai limiti dell’associazione a delinquere) che c’è tra alcune procure ed il Falso Quotidiano.Ma questi sono miei pensieri. Renzi invece ieri da Vespa ha letto un documento proveniente dalla magistratura stessa…in cui si accusa Creazzo di minare la credibilità della magistratura con i suoi comportamenti. Renzi fin’ora ha replicato citando fatti oggettivi che screditano quei magistrati che lo accusano.Siamo al redde rationem! Lo scontro è finale. Non ci sarà margine per mediazioni o soluzioni pasticciate. Dall’esito dei due procedimenti si capirà se in questo Paese potremo contare sull’equilibrio dei poteri o no!

Ora.L’ANM, poverina, si sente delegittimata da Renzi. Cioè i magistrati non si sentono delegittimati dallo “scandalo CSM”, dai palpeggiamenti…dall’inquinamento delle scene criminis dei suoi stessi associati….ma si sentono delegittimati dalla autodifesa di Renzi che loro provano a delegittimare da anni. Cioè vogliono avere l’esclusiva della delegittimazione altrui e di Renzi in particolare….sulla base di inchieste totalmente fasulle peraltro. Hanno proprio la faccia come dice Giachetti.

Mi permetto di aggiungere che il “sistema” era l’asse perverso attraverso il quale si consumava la commistione tra politica e magistratura. Dove la politica, per la più di sx, traeva benefici nella lotta all’avversario di turno e i magistrati vedevano la loro rapida ascesa al potere per il potere e per tutto quello che esso significa anche in termini di retribuzione.

Entrambe le ipotesi sono raccapriccianti, ma la seconda sottiene ad un silente colpo di Stato, a mio avviso. Per questo sarebbe necessaria e pressante una riforma che, pur nel rispetto dell’indipendenza della magistratura e dei suoi poteri, renda la Giustizia veramente Uguale per Tutti, e scevra da possibilità di condizionare negativamente il normale corso degli altri due poteri dello Stato.

È sintomatica la reazione dell’ANM, all’indomani della denuncia di Renzi ai tre giudici che lo hanno rinviato a giudizio, in difesa dei colleghi. Nulla di paragonabile avviene fra i partiti. Nessuna solidarietà a Renzi per una palese persecuzione giudiziaria, nonostante la Cassazione abbia più volte ribadito che le indagini forzatamente portate avanti da quei tre giudizi non avessero sortito nessuna rilevanza perseguibile. Quindi c’è da porsi molte domande. È qualche magistrato a farsi utilizzare da una parte politica per distruggere gli avversari politici? È una parte della magistella vita politica del paese, sforando dai suoi poteri?ratura, con l’altra parte di essa silente e forse accondiscendente, che vuole interferire politicamente

ECCO LA RAPPRESAGLIA CONTRO RENZI.

La denuncia penale sporta da Renzi nei confronti dei procuratori fiorentini dice con chiarezza che Renzi non si sottrae al processo, anzi lo moltiplica per tre. Vuole dimostrare pubblicamente, con la sicurezza di chi non ha commesso reati, non solo la sua innocenza, a questo provvederà il processo Open, ma anche che l’accusa ha utilizzato procedure già censurate dalla Corte di Cassazione, per forzare l’interpretazione dei fatti a danno della verità.

In quest’epoca di politici tremebondi ad ogni stormire di Procura, Renzi dimostra un coraggio civile che va al di là del diritto alla difesa. La sua, come al solito, sarà una battaglia per tutti. Non ricattabile, né addomesticabile da alcun potere forte.

La rappresaglia contro Renzi dura da anni. Colpevole di voler rottamare la “ditta” degli eterni cultori della sconfitta, di riformare le vecchie Istituzioni non più funzionanti, si è abbattuta da tempo su di lui e i suoi sostenitori da parte di una alleanza mostruosa tra avversari politici e non in cerca di vendetta e vittorie per procura. Una coalizione imbastita all’unico scopo di conservare, a destra come a sinistra, la balcanizzazione spartitoria di un potere stantio e traballante.

A costo di sembrare blasfemo accosto il processo Palamara a quello su Open che si aprirà, quasi contemporaneamente, nelle prossime settimane. Non perché i fatti e i destini delle persone coinvolte nei due procedimenti siano legati. Le loro vicende sono del tutto diverse e senza relazioni, così come gli esiti dei dibattimenti non avranno niente in comune.

Lo faccio nella convinzione che per capire il senso vero dell’inchiesta contro Matteo Renzi bisogna conoscere il contesto mediatico – giudiziario dal quale è nata e si è sviluppata.

Non si tratta di sociologia, né di tecnica giurisprudenziale, ma di politica. Pessima politica che è ben descritta sia nel libro ”Il Sistema” di Luca Palamara e Alessandro Sallusti, già uscito lo scorso anno, sia in quello prossimamente in libreria, “Lobby&Logge” degli stessi autori, che descrivono quel contesto con dovizia di nomi, date, fatti e circostanze mai smentite da chi chiamano in causa in modo diretto ed esplicito.

Qualunque opinione sulla vicenda Open non può prescindere dalla conoscenza di quel contesto e ogni commento che non ne tenga conto è solo la prova plastica dell’esistenza del “sistema” perverso che quei libri svelano in ogni particolare.

Di Luca Palamara si può pensare tutto il male possibile. Io lo considero la rotella di un ingranaggio, che ha trovato già in funzione e che, invece di cambiare, ha cercato di orientare a suo vantaggio. Di quel “sistema” hanno beneficiato o tentato di beneficiare numerosi magistrati di ogni corrente e livello.

Un male motivato dalla convinzione, trasversale, di alcuni di essere gli esclusivi detentori della legalità, per l’affermazione della quale gli sarebbe consentito operare anche in modo illegale, secondo la regola da spaghetti western “a bandito, bandito e mezzo”. Affermata questa regola negli anni ruggenti del giustizialismo giacobino, dopo averne verificato l’inefficacia pratica, alcuni hanno continuato a praticarla per puro desiderio di potere, con l’indispensabile e sperimentata complicità del sistema mediatico reso dipendente da soffiate e veline tossiche.

Sono convinto che la stragrande maggioranza dei magistrati, dei giornalisti, degli organi dello Stato, compresi quelli che si occupano della nostra sicurezza in modo palese o segreto, svolgano il loro lavoro con fedeltà alla Costituzione, con competenza e onore. Sono loro, da professionisti oltre che da cittadini, le vittime in prima linea di quel “sistema”. Non pensiamo mai alle loro carriere ingiustamente rallentate o fermate, che tuttavia continuano a svolgere con coscienza limpida e lealtà, dovendo sopportare anche le frustrazioni con le quali quel “sistema” li ripaga per il loro rifiuto di aderirvi.

Al di là dei suoi destini siamo certi che in Aula potremo ascoltare, da Palamara e da una lunga lista di testimoni eccellenti in suo favore o contro, il racconto di un capitolo, tanto fondamentale quanto nascosto, della storia politica del nostro Paese.

In particolare del rapporto, strettissimo e scellerato, che ha legato e in molti casi ancora lega settori cruciali della magistratura, media compiacenti, pezzi asserviti dei Servizi segreti.

Chi oggi si straccia le vesti difronte alla crisi della politica e invoca la rigenerazione dei partiti sappia che il degrado è stato favorito sottoponendo per anni l’opinione pubblica ad una overdose di furore politico infondato contro Renzi e all’uso contro di lui di quel “sistema” mediatico – giustizialista. All’unico scopo di uno scambio schifoso: carriere per carriere, potere per potere e pubblico plaudente. Da lì alla perdita di prestigio e fiducia in tutta la politica, buona o cattiva, e nelle Istituzioni il passo è stato breve.