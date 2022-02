L’Italia ha bisogno di una primavera referendaria

Da molti anni l’Italia non ha un governo espresso da una coalizione che ha vinto le elezioni. Ammettere tutti i referendum sarebbe un segnale di rientro nella legalità costituzionale che prevede possibilità di partecipazione democratica diretta.

Martedì 15 febbraio la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi su otto referendum: sei sulla giustizia, ideati dal Partito Radicale e depositati da nove consigli regionali (con amministrazione di centrodestra) e due, eutanasia e cannabis, promossi e sostenuti dall’Associaizone Luca Coscioni che da maggio a ottobre ha coordinato il lavoro di due reti che in tutto hanno messo insieme un centinaio di associazioni, movimenti e partiti politici.

Non tutti i temi affrontati dai referendum sono stati al centro di recenti iniziative parlamentari o decreti legge, ma quelli che lo sono stati – riforma del CSM, incandidabilità, separazione delle carriere dei magistrati, fine vita e cannabis – non hanno mai visto significativi passi avanti riformatori.

Lasciamo per un attimo da parte il merito degli otto referendum e concentriamoci sull’istituto referendario previsto dalla nostra Costituzione e normato oltre 50 anni fa. All’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale e di 20 anni di dittatura, chi scrisse la Carta su cui sarebbe stato fondato un nuovo Stato si pose il problema di come poter fare esercitare la sovranità popolare anche relativamente alla “scrittura” di leggi.

Non solo si poteva votare o essere eletti, ma si potevano proporre norme con lo strumento delle proposte di legge d’iniziativa popolare e abrogare, in parte o in toto, norme esistenti col referendum. Vista la rilevanza istituzionale dei ritagli referendari, furono fissati i paletti per l’ammissibilità dei quesiti: niente temi relativi a questioni fiscali, amnistia e indulto o autorizzazione di ratifica di trattati internazionali.

Da una dozzina di anni l’Italia non ha un governo espresso da una coalizione che ha vinto le elezioni. Dal governo Monti a quello Draghi, passando per Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e 2 abbiamo assistito a composizioni di esecutivi che, proprio per l’eterogeneità delle forze che li sostenevano, non sono riusciti a portar a termine riforme strutturali dell’amministrazione dello stato, della giustizia o a creare opportunità per l’affermazione di scelte personali consapevoli.

Un Parlamento con gruppi che si compongono e scompongono a seconda delle esigenze di ricerca di sostegni, anche temporanei, a governi “tecnici” o di “larghe intese”, senza orientamenti ideali – o anche ideologici – chiari o prevalenti è stato progressivamente superato dal governo nella sua funzione legislativa. Oltre l’80% delle leggi sono d’iniziativa dell’esecutivo. Certo, sono state approntate importanti modifiche alla Costituzione ma non è detto che vadano nella direzione auspicata da chi le ha imposte o che in effetti siano ciò di cui chi vive in Italia ha bisogno.

A fronte di interminabili retroscena e pagine e pagine di analisi della cosiddetta “crisi dei partiti”, abbiamo perso di vista cosa ci offre la scena politica nazionale: un crescente scollamento tra il cosiddetto paese reale e chi lo rappresenta o governa. Anche se da diverse angolature e con esiti diversi, gli otto referendum affrontano temi, come la giustizia o l’uso del diritto penale per governare scelte personali.

Anche per questi motivi, ammettere tutti i referendum sarebbe un segnale di rientro nella legalità costituzionale che prevede possibilità di partecipazione democratica diretta. La politica dei partiti, e un superficiale racconto delle percezioni pubbliche, ritengono che alcuni dei temi affrontati dai quesiti siano “divisivi”. Contro queste valutazioni di merito va ricordato il successo di partecipazione che hanno suscitato per tutta l’estate i due referendum depositati grazie a raccolte firme cartacee e digitali. La Corte costituzionale, che ben sa che l’inammissibilità è l’eccezione che conferma la regola, deve esser pronta a rispondere positivamente a queste aspettative di “inveramento della democrazia”, l’elemento politico centrale del discorso d’insediamento del rieletto presidente della Repubblica.

